Se entregó un hombre acusado de matar a su pareja en Mendoza: iba camino a Chile, se arrepintió y confesó el crimen

Un hombre acusado de matar a puñaladas a su pareja en el departamento mendocino de Las Heras se entregó este sábado luego de permanecer prófugo por varias horas.

Según informaron fuentes de la investigación, iba camino a Chile, pero cambió de decisión, se presentó en una comisaría y confesó el crimen .

Samuel Andrés Capellán , un ciudadano dominicano de 31 años, llegó cerca de las 5.30 a la Comisaría 53 de Potrerillos a bordo de un Ford Fiesta Kinetic azul. Allí les dijo a los policías que era el autor del asesinato de su pareja, Paula Milagros Espinosa, de 24 años .

Tras la confesión, el fiscal de Homicidios Oscar Malla ordenó su detención , el secuestro del vehículo en el que se trasladaba y la preservación de sus manos y de la ropa que llevaba puesta para realizar las pericias correspondientes, según informó El Sol .

Además, cuando fue revisado por médicos, constataron que presentaba lesiones en el abdomen y en los muslos .

El femicidio ocurrió el viernes por la tarde en la casa que la pareja compartía en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, Las Heras.

De acuerdo con la principal hipótesis, Capellán ingresó a la habitación donde la joven descansaba y la atacó con un cuchillo . La víctima sufrió múltiples puñaladas en la cara y el pecho.

La reconstrucción del caso indica que el acusado abandonó la casa alrededor de las 18. Cerca de las 19, la madre de Espinosa llegó al domicilio y encontró a su hija gravemente herida.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar e intentó reanimarla, pero los médicos confirmaron que ya había muerto.

La víctima de 24 años era maestra y tenía un hijo en común con el acusado. Con la detención del hombre, la Fiscalía de Homicidios continuará con las pericias para avanzar en la investigación del femicidio.

Fuente: TN