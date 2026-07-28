El llamativo posteo de Fátima Florez en Perú, en medio de rumores de reconciliación con Javier Milei

Fátima Florez se encuentra en Lima, Perú, según indicó ella misma al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram. El viaje de la imitadora alimenta los rumores de una reconciliación con Javier Milei , quien también se encuentra en la capital peruana para asistir a la jura como presidenta de Keiko Fujimori.

Vestida de blanco, con sus hombros cubiertos y maquillaje sutil, Florez se fotografió con personal de seguridad vestido de gala de fondo, el mismo que custodia las inmediaciones del Palacio Legislativo en Lima, donde el Presidente participó de la asunción de la flamante mandataria de Perú. "Hola Perú", escribió en la imagen que difundió a través de las historias de la red social.

En una segunda historia de su cuenta de Instagram la artista publicó un breve pasaje del discurso que dio Fujimori tras jurar como nueva presidenta. El video está tomado desde uno de los palcos del Palacio Legislativo peruano.

La artista habló con América luego de que los medios se hicieron eco de las publicaciones. "Fue una mera coincidencia", dio Florez sobre compartir el mismo evento con su ex pareja. Ambos estuvieron en el Palacio Legislativo cuando Fujimori juró como presidenta.

"Nos hemos visto de lejos, cada uno tiene su lugar", añadió sobre Milei, y dijo que ella estaba ubicada en el lugar destinado a las amistades, mientras que el Presidente ocupó un rol protocolar.

"Pero acá la estrella de hoy es la flamante presidenta", dijo al buscar restarle importancia a la coincidencia.

Sin embargo, desde Casa Rosada aclararon que Florez no viajó junto a la comitiva argentina que participa de los actos por la asunción de la flamante mandataria. " La actriz Fátima Florez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial" , aclararon desde Balcarce.

Días antes de la asunción, Florez había revelado no solo que estaba invitada a la jura de Keiko Fujimori, sino que había sido la misma líder la que había cursado la invitación . Fue en una entrevista concedida al portal peruano Trome , donde recordó que sus inicios como imitadora fueron en ese país.

"(Con Fujimori) Nos conocimos el año pasado en una gala benéfica de la fundación de Antonio Banderas, en Marbella. Allí también coincidimos con Ismael Cala. Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales. Ahora voy a estar en la asunción de mando de Keiko porque ella me ha invitado . Llegaré este 27", había adelantado.

Florez también reveló que ya tenía preparada la imitación de Fujimori. "Yo se lo he comentado, pero también quiero sorprenderla en vivo. Le voy a mostrar mi imitación, siempre con mucho respeto. Vamos a ver qué le parece", había dicho.

Los rumores sobre una supuesta reconciliación habían a comenzado a circular a principios de julio. Milei asistió en la embajada de Estados Unidos a los festejos por el 250° aniversario de la independencia de ese país. Florez había sido contratada para brindar un show en el marco de la celebración y el Presidente estuvo desde el inicio hasta el final del mismo viendo la presentación.

En las últimas horas se refirió a la posible reconciliación el ex marido de Florez, Norberto Marcos. En declaraciones a América puso en duda que exista amor real entre la artista y el Presidente. " Llama la atención que se de esta posibilidad de pareja cuando están llegando las elecciones , pero prefiero creer porque creo en Fátima. A él no lo conozco, así que opino de ella", afirmó.

Milei y Flórez se conocieron en diciembre de 2022 , cuando ambos asistieron como invitados al programa de Mirtha Legrand, y blanquearon su relación en agosto del año siguiente, en medio de la campaña presidencial que llevó al líder de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. En abril de 2024 anunciaron su separación.

El Presidente había asegurado que el momento profesional de Florez previo a la ruptura, sumado a sus compromisos como Jefe de Estado, generaron una distancia entre ambos que fue imposible de salvar. De todos modos, había aclarado que la separación había sido en buenos términos.

En el breve lapso que duró la relación la imitadora estuvo presente en el último tramo de la campaña presidencial, así como durante la jura como Presidente y en algunos viajes del mandatario al extranjero. Florez llegó a incluir en su espectáculo la imitación de Milei y el mismo jefe de Estado viajó en una oportunidad a Mar del Plata para asistir al show y cantar junto a ella. En esa ocasión protagonizaron un fogoso beso en el escenario que quedó inmortalizado en fotos y videos.

Ya terminada la relación ambos mantuvieron el vínculo. En enero de este año el Presidente volvió a La Feliz para ver el nuevo show de Florez. Se subió nuevamente al escenario y juntos cantaron el Rock del Gato (1989), la canción de Ratones Paranoicos.

En mayo de 2024, apenas semanas después de blanquear su separación con Florez, Milei encabezó un encuentro libertario en el Luna Park que la tuvo a la ex vedette y actual conductora Amalia "Yuyito" González en primera fila. Tiempo después, fue ella la que reveló que ese día se habían dado su primer beso y habían iniciado una relación.

"Yuyito" y Milei estuvieron juntos casi un año, hasta abril de 2025, cuando fue la conductora la que anunció en su programa de televisión que la pareja le había puesto punto final al vínculo.

Fuente: Clarín