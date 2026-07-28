Caso $LIBRA: revelan los nexos entre el jubilado y el criptobro que hicieron de puente para recibir los pagos de Hayden Davis

Hayden Davis, el criptoempresario responsable del lanzamiento del proyecto $LIBRA, transfirió cinco millones de dólares a la Argentina horas después de reunirse con Javier Milei y Mauricio Novelli en la Casa Rosada. Fue el el 30 de enero de 2025, en medio de un viaje relámpago que hizo al país a pedido del presidente, en el que firmaron un acuerdo confidencial.

Pero ese dinero no fue directamente a las cuentas de Novelli o de algún otro de los socios que participaron del lanzamiento del proyecto, si no que tuvieron una escala previa en dos figuras que se mantienen con un halo de misterio. Se trata de Orlando Mellino, un jubilado de 75 años con domicilio en el Tigre, y un criptobro colombiano llamado Camilo Rodríguez Blanco , que dictaba charlas sobre activos digitales pero desapareció del entorno cuando su nombre quedó vinculado al criptoescándalo.

Tanto Mellino como Rodríguez Blanco son representados por el mismo abogado en la causa que se investiga en Comodoro Py. Pero los nexos son mucho mayores de acuerdo a una investigación publicada por el periodista Federico González del Solar en La Nación.

Y es que Rodríguez Blanco se presentaba como socio de Diego Mellino, hijo del jubilado implicado. Según fuentes citadas por el medio, sería él y no su padre quien estuvo involucrado en el negociado.

Diego se desempeña en el rubro de la quiropraxia. Junto a su madre, Susana Georges, crearon una serie de sociedades y cuentas bancarias en Argentina, España y Estados Unidos. Entre ellas se destacan Opel 24 TC S.L, Milenio Up S.L, Globalizing ATH., ORDI INC., Los Mejores del Tablón S.R.L y Modo Domo LLC.

Esta última firma viene siendo investigada en Argentina por la justicia de Campana en una causa por presunto contrabando agravado y lavado de activos por triangulaciones de subfacuración en Chile.

El abogado de los Mellino en este caso es Matías Ledesma, quien defiende a Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a la investigación publicada por La Nación, hay otros vínculos que unen a los Mellino con Rodríguez Blanco. Se trata del alquiler de una casa en la localidad de Florida, en Vicente López, donde el colombiano vivió durante al menos un año, entre 2023 y 2025.

Se trata de una propiedad de 70 metros cuadrados, que Rodríguez Blanco alquilaba por 700 dólares. Georges intentó sin éxito vender dicha propiedad, según la investigación de del Solar.

Rodríguez Blanco se fue de la casa cuando la investigación del fiscal Eduardo Taiano (a cargo del caso del criptoescándalo) reveló que había sido parte del esquema para recepcionar el dinero en Argentina.

Según dicha investigación, el 30 de enero dos billeteras cripto (wallet) atribuidas a Davis (HDS2 y HDS3) enviaron, cada una, 507.000 USDC (dólar cripto) a una wallet de Orlando Rodolfo Mellino.

En menos de tres horas, Mellino envió todo ese dinero a otra billetera señalada como CPE22. Fueron 1.015.000 USDC en total. Según sugiere la fiscalía, esta maniobra podría indicar que CPE22 funcionó como una “rampa de salida”. Es decir, convirtió esas cripto en dinero fiduciario, similar a sacarlo a través de una cueva cripto.

Hay otras dos billeteras de interés, señaladas como CPS 10 y CPS 16, cuyos dueños no están identificados. Ambas recibieron dos transferencias de Davis el día 3 de febrero por 1,9 millones de USDC cada una . Luego, canalizaron ese dinero rumbo a Rodríguez Blanco.

Un día después, Rodríguez Blanco transfirió 695 mil dólares desde esa billetera a una manejada por Novelli y Manuel Terrones Godoy, su socio en el Tech Forum.

Según cree la fiscalía, así habría llegado el dinero desde Davis a los nexos locales. En total, las billeteras del norteamericano desembolsaron cerca de 5,7 millones de dólares.

Rodríguez Blanco facturó desde otra punta más. Según pudieron encontrar desde la fiscalía, una billetera vinculada a él pudo comprar tokens de $LIBRA con información privilegiada, antes del tuit de Milei, y venderlo antes del colapso. Esa maniobra le permitió ganar cerca de 180 mil dólares.

Redactor de la sección Último Momento

Fuente: Clarín