Denuncian a Milei: diputados del PT brasileño piden que lo investiguen por el viaje a San Pablo para apoyar a Flávio Bolsonaro en su campaña electoral

Tras la polémica que desataron las fuertes críticas e insultos que el presidente Javier Milei realizó el sábado sobre su colega de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil presentó una denuncia ante la justicia electoral de ese país para que se determine si hubo "injerencia externa indebida" en la campaña para los comicios presidenciales de octubre.

La presentación fue realizada este lunes por el PT y sus aliados del PV y PCdoB ante la Fiscalía General de la República para solicitar una investigación sobre la presencia de Milei en la convenció n del Partido Liberal que avaló oficialmente la candidatura del senador Flávio Bolsonaro a la Presidencia.

La Federación Brasileña de la Esperanza, la alianza oficialista que gobierna con Lula Da Sivla, aclaró que su pedido no configura "ninguna conclusión sobre irregularidades electorales o administrativas", sino que apunta a determinar si la presencia de Milie puede afectar " la preservación de la soberanía nacional , la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño".

En un comunicado que publicó en su página, el PT señaló que " el presidente argentino expresó explícitamente su apoyo al candidato" Bolsonaro y realizó "ataques personales" contra su contrincante, el actual jefe de estado que busca su reelección, y un ministro del Supremo Tribunal Federal.

Basándose en la cobertura de prensa del evento y las repercusiones de los dichos de Milei, el PT sostuvo que la participación de Milei en el acto "no fue un episodio aislado ni un mero hecho fortuito" .

Cada vez que o filhote de Bolsonaro aparece com alguém ele consegue piorar. Com vocês, a mais nova revelação do amigo secreto de Flávio Bolsonaro: Javier Mãos de Tesoura! 💣 pic.twitter.com/ROm9gCDv32

Por eso pidió "v erificar si se movilizaron estructuras estatales brasileñas y/o extranjeras, directa o indirectamente , para impulsar un acto de inequívoca naturaleza político-electoral relacionado con la sucesión presidencial brasileña".

"La soberanía nacional se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca libre de influencias institucionales externas incompatibles con la autodeterminación política del pueblo brasileño", sostuvo el PT en su escrito.

En tanto, en Buenos Aires, el vocero presidencial Adrián Ravier minimizó este martes los dichos de Milei hacia Lula al sostener que no "va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino".

" No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que comercian y, de hecho, se tienen como socios comerciales principales", acotó.

Y, apuntó que "ha habido siempre insultos de ambos lados" , por "diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático".

Durante un discurso el sábado en la convención del Partido Liberal de Brasil, Milei calificó a Lula de "ladrón" y le recriminó "diseminar el socialismo" en América Latina y haber llevado a Brasil hacia una crisis fiscal.

Las palabras de Milei generaron desde el fin de semana una escalada diplomática y de acusaciones cruzadas entre dirigentes políticos de los dos países al punto que el Gobierno de Brasil llamó en consulta a su embajador en Buenos Aires y el presidente argentino redobló la apuesta el domingo en la inauguración de la Exposición Rural cuando llegó a acusar a la administración brasileña de avalar la campaña anti Argentina en las redes sociales.

En forma paralela a la presentación del oficialismo brasileño en la justicia de ese país, dos abogados argentinos también hicieron una denuncia para que se determine si hubo desvío de recursos del estado para ese viaje.

Lamentamos que el Presidente utilice su autoridad y los fondos públicos, en beneficio de una parcialidad política de Brasil y para agraviar a otra parcialidad y a funcionarios relevantes del país vecino. Esta conducta nos degrada como país en el mundo #PapelónEnBrasil pic.twitter.com/mp2D6XJavK

Los abogados José Magioncalda, integrante de la fundación Apolo y del espacio Ciuadanos Libres, y Juan Martín Fazio, de la agrupación Reset Republicano, denunciaron a Milei ante la justicia argentina para que se determine si fue correcto el uso del avión presidencial y de fondos públicos para trasladar a la comitiva a San Pablo.

Los denunciantes consideran que no se trató de una actividad institucional y advirtieron que los dichos de Milei en Brasil también pueden configurar injerencia en la política interna del país vecino.

El sábado, además de participar del lanzamiento de la campaña de su "amigo" Flávio Bolsonaro, el presidente argentino recibió una condecoración de la gobernación de San Pablo, la Orden de Ipiranga.

En medio de tanta polémica, el PT siguió de campaña en sus redes sociales y con algo de humor cuestionó las tácticas electorales de sus contrincantes del PL al sostener que "cada vez que el hijo de Bolsonaro aparece con alguien, consigue empeorar", en alusión a la visita de Milei a quien llamó "Javier Manos de Tijera" .

Fuente: Clarín