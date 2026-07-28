Interna oficial: el Gobierno desplazó a un funcionario de Santiago Caputo tras quitarle el control de áreas clave

La interna dentro del Gobierno suma un nuevo capítulo. El Ejecutivo desplazó al titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua , pocos días después de quitarle a ese funcionario - vinculado a Santiago Caputo - el control sobre cuatro organismos y empresas estratégicas del sector de las comunicaciones.

Fuentes del Gobierno confirmaron a Clarín su renuncia y ya se busca un posible reemplazante para el titular del área que tiene el control del CONICET, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Vehículo Espacial de Nueva Generación.

La decisión de pedirle la renuncia a Genua la tomó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, alineado con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque hasta ahora de buena relación con Santiago Caputo.

El movimiento se produjo después del Decreto 581/26, publicado hace dos semanas en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y Santilli, cuando el jefe de Gabinete le quitó áreas a Genua y pasó a controlar directamente el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), mientras que transfirió las empresas estatales Arsat y Correo Argentino al vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, un hombre de su máxima confianza.

Esa reorganización dejó a Genua con una estructura reducida y muy debilitado internamente, pese a que en marzo pasado había participado como expositor en el Argentina Week en Nueva York . El funcionario intentó resistir su desplazamiento durante las últimas dos semanas, pero finalmente -y ante el pedido de Santilli para que renunciara- presentó este martes su renuncia por escrito .

La salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología se inscribe, además, en una serie de movimientos que Santilli viene realizando desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, hace un mes , luego de la traumática salida de Manuel Adorni.

Es que Santilli llegó a ese cargo desde el Ministerio del Interior, que fue trasladado a la Jefatura de Gabinete; y trasladó parte de su equipo a la nueva estructura, como Gustavo Coria , que pasó de ser el secretario de Interior a ocupar la Vicejefatura de Gabinete del Interior. También designó a Mariana Vello , que venía trabajando con Santilli en el Ministerio del Interior y reemplazó a Federico Sicilia como secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de Jefatura de Gabinete.

Además, Santilli resolvió fortalecer a Daniel Scioli , que también depende de Jefatura de Gabinete, donde el exgobernador bonaerense logró recuperar el área de Deportes, que hace diez días se sumó a Turismo y Ambiente, quedando ahora a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

La renuncia de Darío Genua se inscribe en estos cambios en la Jefatura de Gabinete desde la llegada de Santilli. Pero a diferencia del resto, el desplazamiento del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología también tiene una lectura política vinculada a la interna entre Karina Milei y el sector de Santiago Caputo.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín