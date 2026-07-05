El frío no se va: el pronóstico del SMN anticipa mínimas gélidas y neblinas en el AMBA para el arranque de la semana

Es invierno y el clima lo sabe. Después de un fin de semana con mucho frío y cielo nublado , este domingo 5 de julio amaneció otra vez con bajas temperaturas y la amenaza de lluvias para gran parte de la jornada. Lo que viene, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no es para nada alentador: el frío no se va .

Los que estuvieron esta madrugada en la calle en la Ciudad de Buenos Aires y los que salieron temprano a trabajar pueden dar fe de que el clima fue poco amigable.

Un aire frío en modo polar pegaba en la cara (con 4,2 grados cuando el reloj marcaba las 5) y el ambiente plomizo anticipaba las precipitaciones previstas por el organismo oficial para la tarde y noche de hoy.

En la práctica, la mínima perforó el piso pronosticado para hoy, que era de 5 grados. Y a partir de mañana, seguirá la tendencia descendente .

Para este lunes 6 de julio el pronóstico del SMN anticipa una mínima de 4 grados por la mañana , que estará acompañada por neblinas que se desarrollarán desde la madrugada. A la tarde el termómetro subirá tímidamente hasta los 12 grados, con un cielo parcialmente nublado.

El martes 7 de julio juega la Selección Argentina y también sale a la cancha el equipo de gorro, bufanda, guantes y campera, porque será el día más frío de la semana con una mínima de 3 grados por la mañana .

El partido del equipo de Messi contra Egipto por los octavos de final del Mundial está previsto para las 13. ¿Cómo estará el tiempo a esa hora en el AMBA? Hay buenas noticias: se espera una aumento de la temperatura hasta llegar a una máxima de 16 grados por la tarde , cielo parcialmente nublado y nada de lluvia.

El miércoles 8 de julio , último día laboral antes del fin de semana XXL por el festejo del 9 de julio y el feriado puente, tendrá una mañana fría, pero más amable, con 6 de mínima y una tarde de tono casi primaveral con 17 grados.

¿Qué se sabe del finde semana largo? Por ahora no se esperan lluvias en el AMBA y la temperatura oscilará entre los 7 y 16 grados a partir del jueves.

El SMN emitió para este domingo una serie de alertas por frío extremo, que se extienden por el sur de Jujuy, gran parte de Salta, todo Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan y Córdoba, el norte de Neuquén, norte de San Luis, centro de Córdoba y noreste de Chubut.

En todos los casos es de nivel amarillo, excepto en la zona de las cordobesas Río Cuarto y La Carlota, donde se eleva a naranja. Esto anticipa temperaturas que pueden ser muy peligrosas , especialmente para los grupos de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió además una alerta amarilla por viento para la noche de este domingo en Ushuaia. "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", destacó.

Para mañana a la tarde también es esperan lluvias fuertes en la zona.

Fuente: Clarín