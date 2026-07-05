Drama en el aire: un instructor de vuelo cayó de su avioneta durante una clase y su estudiante logró aterrizarla

Una inusual tragedia aérea ocurrió en Córdoba este sábado, cuando un instructor de vuelo de 42 años cayó de su avioneta durante una clase. Su alumna de 22 años, que según las primeras versiones era quien pilotaba la aeronave, logró aterrizar por sus propios medios . Horas más tarde, encontraron el cuerpo sin vida del hombre en una zona rural cercana.

Medios locales informaron que la aeronave había despegado desde Coronel Olmedo , una localidad ubicada en las afueras de la capital cordobesa para un vuelo de práctica. Por motivos que se desconocen, mientras sobrevolaba una zona rural de la zona de Toledo, en el departamento Río Segundo, el instructor cayó de la avioneta.

Tras el incidente, la alumna que viajaba a bordo del pequeño avión logró aterrizar y dio aviso a las autoridades.

Alrededor de las 18, personal policial de la Patrulla Rural Centro acudió al lugar y, siguiendo las indicaciones de la joven, llevaron a cabo un rastrillaje que les permitió encontrar el cuerpo sin vida del instructor en una zona rural.

Minutos después del hallazgo, un servicio de emergencias llegó al lugar y constató el fallecimiento.

La fiscalía a cargo del caso investiga los dichos la joven que aterrizó la avioneta y advirtió de lo sucedido.

De momento, las autoridades no informaron en qué contexto se produjo el suceso ni los motivos que derivaron en la caída del hombre.

Fuente: Clarín