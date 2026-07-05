El francés Francois Letexier será el árbitro de Argentina vs. Egipto por los 8vos de final del Mundial

La selección argentina se medirá este martes con Egipto , por los octavos de final de la Copa del Mundo , en Atlanta. La FIFA anunció quién será el árbitro y lo curioso es que es de Francia , uno de los mayores rivales del equipo conducido por Lionel Scaloni. Francois Letexier , de 37 años, fue el juez designado.

Dirige partidos de la Ligue 1 francesa desde 2016: ese año, con 28, fue el árbitro más joven en la historia de la competición. En 2017 se convirtió en árbitro internacional de la FIFA. Desde entonces arbitró en la Europa League, en la Supercopa de Europa y hasta en los Juegos Olímpicos.

Según distintos informes, es un árbitro meticuloso que en los días previos a los partidos estudia videos de los dos equipos para ver el comportamiento de los jugadores. En el choque entre argentinos y egipcios, los franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni serán los asistentes de Letexier. Como cuarto árbitro y de reserva, habrá dos noruegos: Espen Eskas y Isaak Bashevkin.

Este año, más puntualmente el 22 de marzo en la liga francesa, Letexier expulsó a un futbolista argentino que integra la selección nacional en el Mundial 2026. Fue a Nicolás Tagliafico , durante la derrota 2-1 de Olympique de Lyon ante Mónaco, en el Parc Olympique Lyonnais.

¡EXPULSADO TAGLIAFICO! El lateral argentino le cometió esta infracción a Lamine Camara y se fue expulsado en Lyon en la derrota como local por 2-1 ante Monaco por la fecha 27 de la #Ligue1xESPN . 📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VIqYUgfypk

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Fuente: La Nación