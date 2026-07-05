Imputaron por femicidio al dominicano que mató a su novia en Mendoza e intentó huir a Chile

La joven maestra Paula Espinoza (26) , mamá de una nene de seis años, fue asesinada el viernes por la tarde en su departamento en Mendoza . Para la Justicia el autor del crimen es su pareja Samuel Andrés Capellán (31) , de nacionalidad dominicano.

Este domingo, Capellán fue imputado por el femicidio de Paula Espinoza. El fiscal Oscar Mella lo acusó del delito de homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género , figura contemplada como femicidio.

La Policía Científica y los estudios forenses confirmaron que la docente fue apuñalada. El informe judicial menciona que la necropsia indicó que la causa de la muerte fue por las heridas de arma blanca que recibió en el cuello y el pecho.

La pareja de la joven asesinada intentó huir a Chile . Viajó hacia la cordillera por el camino de alta montaña, la Ruta 7 que conecta la Argentina con el túnel Cristo Redentor en la frontera con la región central de Chile. Pero, desistió. Se entregó durante la madrugada del sábado en la comisaría 53 de la localidad cordillerana de Potrerillos.

El femicidio ocurrió en el domicilio de Espinoza, ubicado en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, de Las Heras. La madre de la víctima fue quien avisó a la Policía tras ingresar a la vivienda y encontrar a su hija con heridas de gravedad.

Tras el llamado al 911, se trasladaron hasta lugar móviles policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos médicos constataron que la joven ya había muerto a puñaladas .

La pareja residía en un departamento ubicado en una planta alta y el resto de la familia de la maestra asesinada habitaba la planta baja del mismo inmueble.

La Fiscalía pudo reconstruir los últimos minutos de vida de la mujer. Según el expediente, cerca de las 17.50 del viernes, la pareja de la docente subió las escaleras e ingresó al departamento. Permaneció en el lugar aproximadamente 10 minutos . Bajó, saludó a la familia y se retiró en su auto, Ford Fiesta Kinetic azul.

Cerca de las 18.30, una hermana de Paula subió para avisarle que bajara a ver el partido de Argentina contra Cabo Verde. La encontró agonizando sobre una cama: había sido atacada con un cuchillo .

A los pocos minutos del llamado al 911, llegó el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) a la vivienda, pero el equipo médico solo pudo constatar el fallecimiento de la joven en el lugar.

La Justicia decidió activar de inmediato el protocolo de femicidio. Se desplegó un operativo cerrojo para intentar dar con el paradero de la pareja de la víctima, quien finalmente se presentó en una comisaría del camino que une Mendoza con la localidad chilena de Los Andes.

Después de recibir la imputación por femicidio, Capellán fue trasladado al Penal provincial, en la ciudad de Mendoza, donde permanecerá detenido hasta la fecha del juicio penal.

Paula Espinoza trabajaba como docente de la escuela Juan Gregorio de las Heras. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) emitió un comunicado en el que pidió acciones contra la violencia de género.

"Expresamos nuestro más profundo repudio ante el femicidio de la compañera Paula Espinoza. Acompañamos a su familia, amistades y comunidad educativa en este doloroso momento. Exigimos Justicia y reclamamos medidas urgentes para prevenir y erradicar la violencia de género", pidió.

Fuente: Clarín