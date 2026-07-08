Egipto denunció ante la FIFA al árbitro del partido y pidieron su exclusión de la Copa del Mundo

Las repercusiones tras el electrizante partido entre la selección argentina y la de Egipto todavía resuenan en la Copa del Mundo. La definición con la victoria por 3-2 en el epílogo del juego dejó muy enojados a los egipcios con la tarea arbitral, tanto que la Federación de ese país realizó una protesta oficial por el desempeño del referí François Letexier y sus asistentes.

El presidente de la Asociación de la Federación Egipcia, Hany Abo Rida , según consigna el diario español AS , presentó ante la FIFA una denuncia en la que solicita una investigación sobre las decisiones controvertidas en contra de la selección de Egipto y, oficialmente, solicitaron la exclusión del equipo arbitral francés por el resto de la Copa del Mundo debido, según las consideraciones de los demandantes, a los errores determinantes de los galos. Para los egipcios, François Letexier y su equipo resultaron decisivos para la victoria de la selección de Lionel Messi.

Según consigna la agencia de noticias EFE, la Federación Egipcia emitió el siguiente comunicado: “La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido”.

Lo que reclaman puntualmente las autoridades del fútbol de Egipto es la acción del gol anulado a Mostafa Ziko por una falta cometida previamente por Marwan Ateya egipcio en el otro extremo del campo sobre Lisandro Martínez, infracción que fue confirmada por el VAR; entienden que no se midió con la misma vara la acción en la que Julián Alvarez le quita el balón a Mohamed Salah dentro del área argentina, en la acción que inicia el tercer gol, anotado por Enzo Fernández.

Las protestas contra el árbitro francés se multiplicaron, porque sobre el desenlace del encuentro, ya con todos los jugadores y el cuerpo técnico de Egipto descontrolados: cuatro jugadores de los Faraones recibieron una tarjeta amarilla, al igual que el entrenador Hossam Hassan , mientras que un miembro del cuerpo técnico fue expulsado.

Según explican en el medio francés L’Equipe , este reclamo de Egipto no prosperaría, ya que un país no puede ejercer el derecho de veto sobre la designación del equipo arbitral, que es competencia de la comisión de árbitros del organismo mundial. Además, aseguran que “ se analizará el partido del árbitro francés y los responsables de arbitraje de la FIFA decidirán, a la luz de su actuación técnica, de los informes de los oficiales y de las secuencias de video objeto de controversia, si continúa su camino en este Mundial ”.

Y agregaron: “ A juzgar por el partido de Letexier, parece poco probable que se cuestione su presencia en el resto de la competición. Al menos por estas razones ”.

Sin detenerse en la protesta, el entrenador de la selección africana denunció un trato “injusto” para su equipo durante el partido. Incluso, se lo vio en el campo de juego haciendo gestos que sorprendieron a todos los hinchas, con sus brazos en cruz por encima de su cabeza (la señal forma parte del protocolo oficial de la FIFA para denunciar posibles episodios de racismo durante un partido). Después, en la conferencia de prensa dijo: “ El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro . Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro , lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro”, expresó.

Hassan también anunció que boicoteará personalmente el Mundial cuando regrese a El Cairo: “No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la FIFA. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido más de este torneo “.

El autor del segundo tanto egipcio, Zico , también criticó la actuación arbitral: “Es una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero . Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra, no puede ser que nos vayamos así del Mundial cuando íbamos ganando 0-2. El torneo está amañado. No estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro ”, dijo tras el partido.

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Fuente: La Nación