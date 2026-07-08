Benicio, el hijo de Ernestina Pais, mostró el momento especial que vivió con Rocío Igarzábal

Los últimos 12 días, Benicio Guyot, el único hijo de Ernestina Pais , decidió hacer pública una parte de su duelo. Conmovido por los mensajes de apoyo y cariño que recibió tanto de amigos y colegas de su madre como de personas que durante años siguieron su trabajo, optó no solo por agradecerlos, sino también por compartir dulces fotos y palabras para recordarla. Fue justamente en ese contexto en el que decidió mostrar el momento que compartió con Rocío Igarzábal , quien en el último tiempo se convirtió en una compañía fundamental para la conductora, tanto arriba como abajo del escenario.

Esta semana, el joven de 22 años publicó en sus historias de Instagram una selfie que se tomó con Rochi Igárzabal . Ambos tenían la mirada puesta en la cámara, él con una leve sonrisa y ella lanzando un beso. Por la vestimenta que tenían y por la locación, se pudo advertir que la misma fue tomada el domingo 28 de junio, día del funeral de Pais . La despedida tuvo lugar en una casa velatoria ubicada en el barrio de Villa Crespo y luego el cortejo fúnebre se trasladó al Cementerio de la Chacarita para darle el último adiós.

Igarzábal y Pais forjaron un fuerte vínculo al trabajar juntas en la obra de teatro El divorcio del año de José María Muscari. En el momento del siniestro, la periodista se estaba dirigiendo al teatro Nini Marshall de Tigre para hacer la función.

Horas después de que la noticia se hiciera pública, la ex Casi Ángeles compartió en Instagram un sentido mensaje de despedida que incluyó fotos que se tomaron juntas entre funciones. “Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida, llena de proyectos, de arte y de alegría (...) No sé si te dije lo mucho que te amo y todo lo que me inspiraste. Sentía felicidad de saber que ibas a ser mi amiga por muchos años. Sabíamos que esto era para siempre. Y lo es. Ernes, nos quedaron mil postres por probar. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días ”, expresó.

Fuente: La Nación