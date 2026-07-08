Dos delincuentes murieron tras un tiroteo con un policía federal que frustró una entradera en Moreno

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Dos delincuentes murieron y un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) resultó gravemente herido durante un intenso enfrentamiento armado ocurrido en la tarde del martes, cuando el agente sorprendió a los asaltantes mientras intentaban ingresar a robar a una vivienda.





El episodio se registró alrededor de las 17:30, en la esquina de San Luis y Santa Teresa de Jesús, en el barrio Casasco, de la localidad bonaerense de Moreno. El policía, que se encontraba de civil, advirtió el intento de entradera y decidió intervenir, iniciándose un intercambio de disparos con los dos delincuentes.





Durante el enfrentamiento, el efectivo logró abatir a ambos asaltantes, quienes fallecieron en el lugar. Sin embargo, también recibió tres impactos de bala, uno en un brazo, otro en el abdomen y un tercero en el paladar.





Tras el tiroteo, personal de la Comisaría Séptima de Moreno acudió rápidamente para asistir al policía y asegurar la escena. El agente fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue intervenido quirúrgicamente durante la noche. Según informaron fuentes oficiales, permanece internado y su estado es estable.





La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, cuyo titular es el fiscal Martín Borgnia.





Mientras tanto, los peritos realizaron las tareas correspondientes en el lugar del hecho y los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad y videos aportados por vecinos para reconstruir con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento armado.