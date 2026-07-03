Con la salida de Adorni, vuelven las reuniones de la mesa política del Gobierno

Karina Milei quedó al mando de la mesa política del Gobierno y convocó a una reunión para la próxima semana luego de un parate generado por la propia interna del oficialismo y también por la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien renunció al avanzar la causa en la que es investigado por corrupción.

Si bien se mencionó que la cita será para el martes a las 13, aún no hay nada oficial ya que está supeditada al avance del seleccionado argentino en el mundial de fútbol que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. Además se suma el feriado por el Día de la Independencia, ya que funcionarios del Gabinete nacional acompañarán a Javier Milei a Tucumán para los festejos oficiales.

Este encuentro de la mesa política marcará el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete y contará con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt ; el subsecretario de Asuntos Gubernamentales, Eduardo "Lule" Menem ; el asesor presidencial Santiago Caputo ; y, por primera vez, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández .

Lo que queda claro es que Karina Milei quiere volver a dar una muestra de poder y hacer un pase de página tras la crisis política que generó el caso de Manuel Adorni, que obligó al Gobierno a suspender las juntadas de la mesa política.

Pero la salida del ministro coordinador, investigado por sus viajes al exterior y el crecimiento de su patrimonio, oxigenó al grupo más cercano al Presidente , que también viene arrastrando una feroz interna que mantiene enfrentados a Santiago Caputo con Karina Milei.

Una de las últimas reuniones de la mesa política se realizó a fines de mayo en medio de las tensiones entre Caputo y Martín Menem en las redes sociales.

Hasta antes de la salida de Adorni, las reuniones eran convocadas por el jefe de Gabinete, pero con su renuncia, esa responsabilidad quedó en manos de Karina Milei , quien afianza su poder en la Casa Rosada.

La reunión genera expectativa luego de la cumbre que Milei encabezó esta semana con diputados y senadores de La Libertad Avanza, a quienes les transmitió que las prioridades del Gobierno son la reforma de la Ley de Zonas Frías , la ampliación de Inocencia Fiscal y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Santilli estuvo el miércoles en el Senado y se reunió con el grupo de los 44 , la alianza que Patricia Bullrich armó con los bloques aliados. En ese encuentro se analizó el proyecto de Zonas Frías, que tiene la media sanción de Diputados y que quedó estancado en la Cámara alta.

En este contexto, el nuevo jefe de Gabinete informó que realizará gestiones para acercar las posiciones y juntar los votos para que la reforma se convierta en ley.

Fuente: Clarín