Egipto no falló, le ganó por penales a Australia y será el rival de Argentina o Cabo Verde en los octavos de final del Mundial

Cada paso de Egipto en esta Copa del Mundo tiene una pátina histórica. A la primera victoria en un torneo ecuménico, conseguida hace poco menos de dos semanas ante Nueva Zelanda, le siguió la clasificación a las instancias de eliminación directa. Este viernes en Dallas, el conjunto de Hossam Hassan añadió otro capítulo a su torneo de ensueño al derrotar por penales a Australia , tras empatar 1 a 1, y así acceder a los octavos de final, instancia en la cual se medirá con el ganador del partido entre Argentina y Cabo Verde .

En el enorme estadio de los Dallas Cowboys , los norafricanos y los oceánicos no protagonizaron en el primer tiempo una de vaqueros: la acción se administró en dosis tan homeopáticas que no hubiesen sido suficientes siquiera para un corto de John Wayne . Egipto, que había terminado segundo en el grupo G detrás de Bélgica, fue apenas un poco más ambicioso cuando logró escapar del fútbol-cangrejo , de intrascendentes pases laterales. Con sus muy limitados recursos, Australia, escolta de Estados Unidos en el grupo D, optó por esperar replegado en su campo y ni siquiera salió muy decidido cuando se encontró en desventaja.

Apenas un remate dirigido a la valla rival en 45 minutos fue suficiente para que los Faraones amasaran su ventaja en ese capítulo: fue un cabezazo de pique de Emam Ashour a los 13 minutos , tras un centro desde la derecha de Karim Hafez y una salida tardía de Lucas Herrington que dejó habilitado al mediocampista de Al-Ahly. Los Socceroos tampoco fueron especialmente prolíficos en ofensiva, más allá de los arrestos por la banda derecha del inquieto Cristian Volpato. Nestory Irankunda, el hombre sobre el que reposaban las mayores expectativas de su equipo, casi no entró en contacto con el balón, neutralizado por los centrales egipcios.

Después de ese chato primer capítulo, el segundo episodio en territorio texano comenzó como “El bueno, el malo y el feo” o “Por un puñado de dólares” . Apenas nueve segundos necesitó Egipto para que Mostafa Zico dejara a Omar Marmoush cara a cara con el arquero Patrick Beach , pero el delantero de Manchester City desperdició una chance inmejorable. Tras ese gatillazo madrugador, Australia, el conjunto más joven de esta Copa del Mundo (su plantel tiene una edad promedio de 24,6 años), encerró a empujones a su adversario y así consiguió el empate, aunque para eso necesitó una ayuda ajena: a los 10, Mohamed Hany cabeceó contra su arco un centro desde la izquierda de Aiden O'Neill y batió a Mostafa Shoubir.

Con la parda estampada en el marcador, estos dos seleccionados muy grises alternaron el control de un juego intenso pero sumamente desprolijo. En ese contexto, incluso los hombres con chapa de figuras quedaron en deuda. La prestación de Marmoush fue flojísima. Y Mohamed Salah aportó espasmódicamente. El delantero había sufrido una distensión en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante el partido contra la República Islámica de Irán y su presencia había estado en duda hasta último momento. “No voy a correr ningún riesgo mientras no esté seguro al 100% de que está listo” , había dicho el técnico Hossam Hassan, una frase que parecía de un jugador muy fullero en una mesa de truco. Pero evidentemente el atacante estaba disminuido.

Lo mejor de Salah se vio en el tiempo agregado del segundo período , cuando su equipo se jugaba las últimas cartas para doblegar al combinado dirigido por Tony Popovich : el capitán le puso un balón en la cabeza Ramy Rabia y el testazo del zaguero forzó una notable reacción de Beach, que envió la pelota al córner y el partido al tiempo suplementario. Esos 30 minutos extra, los africanos, espoleados por Salah y con los desbordes del ingresado Hassan, cargaron con lo que les quedaba, que no era mucho, pero no les alcanzó para quebrar a los oceánicos, que reservaron la valentía para una mejor ocasión.

Un minuto antes del pitazo final del uruguayo Gustavo Tejera , Popovich retiró al arquero Beach y mandó al campo a Mathew Ryan para que se hiciera cargo del trabajo en la tanda de penales. Sin embargo, los egipcios fueron infalibles desde el punto de los nervios, Souttar y Herrington fallaron por mucho y así los Faraones siguen en carrera.

Australia: Patrick Beach 7; Jordan Bos 5, Lucas Herrington 6, Alessandro Circati 5, Harry Souttar 7, Aziz Behich 5; Aiden O'Neill 6, Jackson Irvine 5; Cristian Volpato 6, Nestory Irankunda 4, Connor Metcalfe 5. DT: Tony Popovic.

Egipto: Mostafa Shoubir 6; Mohamed Hany 4, Ramy Rabia 6, Yasser Ibrahim 6, Karim Hafez 5; Marawan Attia 6, Emam Ashour 6, Hamdy Fathy 6, Mostafa Zico 5; Mohamed Salah 5, Omar Marmoush 4. DT: Hossam Hassan.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay) 8.

Goles: PT 13m Emam Ashour; ST 10m Mohamed Hany (en contra).

Cambios: ST Kai Trewin (5) por Bos; 22m Hossam Abdelmaguid (6) y Haissem Hassan (6) por Fathy y Zico; 29m Mohamed Toure (5) y Ajdin Hrustic (5) por Irankunda y Volpato; 35m Trezeguet (6) por Hafez; PTS Awer Mabil (5) y Paul Okon-Engstler (5) por Metcalfe y O'Neill; STS Hamza Abdelkarim (5) por Marmoush; 14m Mathew Ryan (5) por Beach, 15m Mahmoud Saber (5) por Attia.

Penales: Souttar (desviado), Saber (gol), Irvine (gol), Rabia (gol), Mabil (gol), Salah (gol), Herrington (desviado), Abdelmaguid (gol).

Fuente: Clarín