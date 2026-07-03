Jorge Ferraresi deja la intendencia de Avellaneda para trabajar en su candidatura a gobernador: asume su esposa

Un día después de participar de un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro en La Plata, donde el gobernador Axel Kicillof instó a sus intendentes a "tomar decisiones y actuar", el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dejó este viernes el cargo en manos de su esposa, también funcionaria municipal, para "asumir nuevos desafíos en la provincia".

Al menos así lo anunció este mediodía Ada María Magdalena "Maggie" Sierra, la arquitecta de 60 años y jefa de Gabinete de Avellaneda, al informar que asumía la intendencia con el compromiso de "cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo".

Si bien no se informó oficialmente si Ferraresi presentó una renuncia o si pidió una nueva licencia en el cargo, la Municipalidad afirmó en su portal web que Sierra "conducirá los destinos del municipio hasta el fin del presente mandato" , que tiene fecha de finalización el 10 de diciembre de 2027.

"Todos conocemos la capacidad, la entrega y la vocación de servicio de Jorge Ferraresi. Está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto", explicó Sierra en su mensaje en redes sociales que fue compartido por el propio intendente saliente.

Vecinas y vecinos, quiero comunicarles que hoy asumo la Intendencia de Avellaneda con un enorme orgullo. Es un honor continuar el camino que inició @jorgeferraresi . Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi… pic.twitter.com/wy9V3aonpQ

La movida de Ferraresi generó sorpresa en la convulsionada interna peronista ante la posibilidad de que se convierta en el candidato de Kicillof para sucederlo en la gobernación por su Movimiento Derecho al Futuro con el que planea postularse a la presidencia, en 2027 , para competir con Javier Milei cuando el mandatario busque la reelección.

De hecho, el jueves Ferraresi participó este jueves en La Plata de un plenario con intendentes de distintas secciones electorales, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios y sindicalistas que adhieren al movimiento creado por Kicillof.

En ese marco, el mandatario y ex ministro de Economía recordó que el MDF "nació con el convencimiento de que, para defender a nuestro pueblo y proponer un camino alternativo, tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo".

“Hoy enfrentamos a un Gobierno nacional que aplica un modelo de exclusión y que forma parte de un entramado internacional impulsado por la derecha más poderosa a nivel global”, dijo Kicillof y apuntó: " Nuestro accionar está guiado por el debate para tomar decisiones y actuar : estamos representando un espacio con vocación de llegar a todos los territorios y busca sumar a quienes quieren proponer un modelo distinto para la Argentina”.

Junto a compañeros y compañeras del @MOVIMIENTODAF nos reunimos en La Plata para debatir y construir las propuestas para la Argentina que viene. Los problemas que vivimos hoy tienen solución si se trabaja seriamente, poniendo la experiencia y el compromiso de todos los que… pic.twitter.com/8IvctPG1vs

Tras ese encuentro del que participó también el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, el todavía intendente de Avellaneda contaba anoche en sus redes sociales que se reunieron los dirigentes "para debatir y construir las propuestas para la Argentina que viene ".

"Los problemas que vivimos hoy tienen solución si se trabaja seriamente, poniendo la experiencia y el compromiso de todos los que queremos vivir en un país mejor", añadió Ferraresi.

El ahora ex intendente de Avellaneda, Jorge Horacio Ferraresi, tiene 64 años, es ingeniero de profesión y cuenta con una extensa militancia en el peronismo que abrazó en su juventud y le permitió acceder a distintos cargos municipales y nacionales.

Desde 1991 desempeñó distintos cargos en el área de Obras y Servicios Públicos de Avellaneda, hasta que en 2007 fue electo concejal y dos años después asumió la intendencia, cuando el entonces jefe comunal Baldomero Alvares de Olivera asumió como ministro provincial.

Luego, Ferraresi asumió sus propias intendencias tras sucesivas reelecciones desde 2011, al calor de las gestiones de Cristina Kirchner como presidenta, que también lo llevó a la dirección de su Instituto Patria.

En 2020, durante la gestión de Alberto Fernández dejó la intendencia con una licencia para desempeñarse como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat , tras lo cual volvió a su gestión en la comuna y volvió a salir durante dos meses en 2023, para ejercer como interventor administrativo de la empresa de energía Edesur.

Fuente: Clarín