El PRO fijó su nueva agenda legislativa y le hizo un guiño a La Libertad Avanza

Tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno y la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete, el PRO hace equilibrio en el Congreso: ahora el partido salió a proponer una agenda legislativa propia y al mismo tiempo le mandó un mensaje de distensión a La Libertad Avanza.

Desde la cuenta oficial de X publicaron dos tuits adelantando lo que pretenden discutir en el Parlamento en cada una de las Cámaras durante julio. En ambos casos lo remataron con el mensaje: " Porque el cambio también se construye desde el Congreso " .

Lo que llamó la atención es que la mayoría son proyectos enviados o impulsados por el Ejecutivo. "Hasta ahora de lo único que se hablaba era de Adorni. Ya que el tema tuvo su desenlace, bueno, ahora es esto lo que nos importa debatir. Son iniciativas propias, y algunas coinciden con el Gobierno, es lo lógico", justifican.

Sin embargo, hacen un alto en Reforma Electoral, que si bien la mencionan en el punteo de proyectos del Senado, señalan que su inclusión no significa un apoyo a eliminación de las PASO. "En el partido no hay posición unificada, hay diferentes posturas, y la Mesa se reunirá para definirlo llegado el momento", aclaran.

"El Senado tiene la responsabilidad de dejar de discutir solo la coyuntura y empezar a dar respuestas concretas" , sentenció Martín Goerling, jefe de bloque del PRO en el Senado.

La bancada de la Cámara Alta planteó entre sus intereses la actualización de la Ley de Salud Mental (que envió el Ejecutivo en abril); el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (impulsado por el ministro Federico Sturzenegger); el de agravamiento de las penas por falsas denuncias (de la radical Carolina Losada que Patricia Bullrich decidió empujar); el nuevo régimen de Zonas Frías (que cambia el cálculo de subsidios al gas y ya tiene media sanción) y la Reforma Electoral con Ficha Limpia.

En julio, el bloque de diputados del PRO va a trabajar para que la Cámara de Diputados trate una agenda con reformas concretas. ✔️ Ficha Limpia. ✔️ Ley de Desalojo y combate a la usurpación de tierras. ✔️ Reforma del Código Penal. ✔️ Agravamiento de las penas para homicidios de…

En Diputados enumeran 10 puntos. Entre ellos, Ficha Limpia y Reforma del Financiamiento de los partidos políticos (que forman parte de la Reforma Electoral); una ley de desalojo y combate a la usurpación de tierras; la Reforma del Código Penal; un proyecto de agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo; ley de uso productivo de las tierras ociosas de las rutas nacionales; de endurecimiento de las penas por vandalismo rural; de fortalecimiento de las herramientas para combatir el grooming; un proyecto de inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles, y otro de prevención del suicidio adolescente.

En el bloque de Diputados aclaran que se tratan de proyectos propios que ya están presentados y que los habían difundido en marzo con el inicio del año parlamentario.

Tras la salida de Adorni, Ritondo declaró: "Cambia el motivo por el cual te sentás en el Parlamento. Básicamente nos permite seguir discutiendo una agenda que teníamos pendiente antes de esto ".

Lo cierto es que en los últimos meses la relación parlamentaria del PRO con LLA estaba envuelta en tensiones. Mauricio Macri fue uno de los que más presionó por la salida de Adorni , y esa diferenciación le dio resultado ante la opinión pública, porque su espacio recuperó visibilidad.

Pero también fue el PRO, junto a la UCR, el que salvó a Adorni de una interpelación inmediata en Diputados al no dar quórum en la sesión pedida por la oposición. Y eso generó ruidos internos. Tan fuertes, que el ex ministro de Cambiemos, Esteban Bullrich, renunció al partido con una carta pública que avispó la discusión interna y mediática.

La llegada de Santilli -un dialoguista- a la jefatura entusiasma a los que bregan por un acuerdo electoral entre el PRO y LLA, incluso en la Capital Federal, principal pilar del PRO.

Mientras tanto, Macri viene levantando el perfil, coquetea con una posible candidatura y recorre el país con la gira "Próximo Paso", que ahora quedó stand by hasta que termine el mundial. Retomará después del evento deportivo con una parada en el Noroeste y en la Patagonia.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín