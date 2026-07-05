Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026

Franco Colapinto (Alpine) hizo una gran carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña que se realizó este domingo en el circuito de Silverstone y con el noveno puesto que logró tras haber largado 19° sumó dos puntos para la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 2026.

El argentino tuvo un cierre espectacular en el mítico trazado británico, donde a lo largo del fin de semana padeció más de lo que disfrutó en la pista. El sábado fue 12° en la carrera sprint y no pudo obtener unidades y, para peor, luego se despistó en la qualy 1 y marcó uno de los peores tiempos, por lo que tuvo que largar la final desde la penúltima fila.

El pilarense sabía que era una misión difícil llegar hasta puestos de unidades porque tenía muchor rivales delante. Sin embargo, en la largada, donde habitualmente sobresale, ganó cuatro puestos y llegó hasta el 15°. Esa fue la primera señal de que podía ir a buscar tantos en Silverstone.

Colapinto ratificó su comienzo con un gran ritmo de carrera y enfiló detrás de su compañero Pierre Gasly. Poco a poco, sobrepasó a Esteban Ocon (Haas) primero y a Carlos Sainz (Williams) después. En la vuelta número 23 de las 52 que tuvo la carrera, ingresó a boxes a cambiar neumáticos y colocó el compuesto duro para llegar hasta el final. Allí, cayó al puesto número 13, pero enseguida recuperó el ritmo y pasó al undécimo escalón.

La ocasión de llegar al décimo puesto, es decir a zona de unidades, se le hizo cuesta arriba porque el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) iba 12 segundos delante suyo con neumáticos más frescos y más potencia. Sin embargo, el despiste Max Verstappen (Red Bull) y una sanción a Kimi Antonelli (Mercedes) por la que le recargaron cinco segundos en su tiempo le permitieron a Franco terminar noveno en una carrera que se cerró con el Safety Car a raíz de la situación del tetracampeón del mundo.

El triunfo fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) seguido de George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Mercedes).

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Fuente: La Nación