Clara Muzzio respondió a las críticas por sus dichos sobre la ESI y ratificó su postura

La vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio , respondió este domingo a las críticas que despertaron sus polémicas declaraciones sobre la identidad de género y la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina. Luego de que varios funcionarios de la Legislatura porteña la instaran a retractarse, la funcionaria defendió sus dichos, negó haber cometido un error y volvió a cuestionar el enfoque sobre el tema.

“Hay momentos en donde podemos revisar cosas que se daban por verdades y tal vez no lo eran. Este es uno de esos momentos”, comenzó en el posteo que publicó en su cuenta de X .

Y respecto de una de las frases que repudio generó, Muzzio sostuvo: “ No dije nada fuera de lugar, solo que hay dos sexos, como establece la biología . Sin embargo, la magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado".

EMPEZAR Hay momentos en donde podemos revisar cosas que se daban por verdades y tal vez no lo eran. Este es uno de esos momentos. Esta semana mi declaración "hay dos sexos, masculino y femenino" despertó un pequeño apocalipsis de reacciones agresivas en mi contra,… pic.twitter.com/lhQ481Emt9

Fuente: La Nación