Comienza el juicio oral al ex novio de la sobrina de Jesica Cirio que podría complicar a Martín Insaurralde

Con casi ocho años de retraso, Ariel Heber Russo, ex novio de Priscila Ferrante, sobrina de Jesica Cirio, será juzgado en las próximas semanas por presunta asociación ilícita tributaria, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

La fiscalía sostiene que comandó una organización que emitió facturas apócrifas por más de 4.000 millones de pesos (unos 200 millones de dólares) y acumuló un patrimonio multimillonario a través de testaferros. El debate oral también volverá a poner bajo la lupa sus vínculos con el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde , investigado en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Se estima en fuentes judiciales que es uno de los fraudes más grandes de los últimos años.

Después de años de postergaciones, en las próximas semanas comenzará en el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata el juicio contra Ariel Heber Russo, el empresario que la Justicia señala como el presunto jefe de una organización dedicada a comercializar facturas apócrifas, lavar dinero y adquirir bienes mediante una compleja red de sociedades y presuntos testaferros.

La demora de casi ocho años obedeció a distintos factores, entre ellos las vacantes que afectaron la integración del tribunal y la resolución de acuerdos de juicio abreviado con algunos integrantes de la organización investigada.

Pero el expediente llega finalmente a debate con un dato político nada menor: varios de los testimonios y documentos reunidos durante la instrucción mencionan supuestos vínculos de Russo con el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, cuya situación judicial volvió a complicarse tras el escándalo del viaje en yate por Marbella con la modelo Sofía Clerici y la reapertura de investigaciones patrimoniales.

El nombre de Russo también aparece ligado al entorno familiar de Insaurralde. Durante varios años mantuvo una relación con Priscila Ferrante, sobrina de Jesica Cirio, entonces esposa del ex jefe comunal. Además, Priscila fue una de las organizadores de la fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en un predio de Ezeiza en 2014.

Ferrante fue inicialmente imputada en la investigación, aunque terminó sobreseída en esta etapa del proceso. Sin embargo, su situación volvió a ser analizada en un legajo reservado abierto recientemente por el juez federal Luis Armella a pedido del fiscal Sergio Mola dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado que involucra a Insaurralde, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

En el requerimiento de elevación a juicio al que accedió Clarín en exclusiva , la fiscal Silvia Cavallo sostiene que Russo encabezó una estructura criminal que entre 2014 y 2017 creó empresas y personas físicas sin actividad económica real para emitir comprobantes falsos destinados a unas 3.500 firmas y contribuyentes de todo el país. Según el cálculo realizado por la entonces AFIP, las maniobras habrían permitido evasiones tributarias por 4.077 millones de pesos.

La acusación describe una verdadera “usina” de facturación apócrifa. Las sociedades utilizadas carecían de estructura, empleados y capacidad financiera, pero emitían comprobantes que luego eran vendidos a terceros para justificar gastos inexistentes y reducir el pago de impuestos. Para la fiscalía, Russo no sólo dirigía la operatoria sino que además organizó el circuito destinado a ocultar y reciclar las ganancias obtenidas mediante inversiones inmobiliarias , compra de vehículos y utilización de familiares y allegados como presuntos testaferros.

El expediente también reconstruye un patrimonio que, según los investigadores, excedía ampliamente los bienes declarados. La entonces AFIP informó que Russo ingresó al blanqueo de capitales previsto por la Ley 27.260 y declaró apenas trece inmuebles y tres automóviles. Sin embargo, para la fiscalía esa exteriorización no reflejaba la verdadera magnitud de los activos bajo su control.

La investigación identificó decenas de propiedades, vehículos de alta gama y operaciones inmobiliarias realizadas tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Entre ellas aparecen departamentos en Miami adquiridos mediante la sociedad El Principito 1003 LLC, de la que Russo figuraba como representante. Según la documentación incorporada a la causa, esa firma compró dos unidades sobre Biscayne Boulevard y Northeast 23 Street .

Para Cavallo, la familia de Russo y buena parte de su círculo íntimo se beneficiaron con el dinero obtenido mediante la venta de facturación falsa, usurpación de inmuebles y posteriores maniobras de lavado. En el dictamen sostiene que numerosos bienes fueron registrados a nombre de personas de confianza para ocultar al verdadero propietario y dificultar el rastreo patrimonial.

La acusación agrega un componente todavía más grave. Según la fiscal, parte del dinero que luego era lavado provenía de préstamos otorgados bajo condiciones usurarias a personas con dificultades económicas. Cuando los deudores no podían cancelar esos créditos, la organización presuntamente se apropiaba de inmuebles, vehículos y otros bienes mediante amenazas o extorsiones.

Durante los allanamientos ordenados en la investigación también fueron secuestrados documentos considerados relevantes para reconstruir la operatoria. En una vivienda de Pinamar atribuida a Russo, la Prefectura encontró manuscritos con dominios de automóviles, cheques, facturas, recibos, documentación de empresas constructoras, servicios públicos y copias del pasaporte de Priscila Ferrante. Los investigadores interpretaron ese material como parte de la administración cotidiana de los bienes atribuidos a la organización. La detención de Russo en 2018, cuando estaba prófugo, fue anunciada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Además de los delitos económicos, Russo será juzgado por la presunta tenencia ilegal de dos armas de guerra: un fusil Browning calibre .300 y un fusil Mauser calibre .308, secuestrados durante los procedimientos.

Uno de los capítulos más sensibles del expediente son las declaraciones de empresarios que afirmaron haber visto de cerca la relación entre Russo e Insaurralde. Marcelo Compte, dueño de una constructora y una hormigonera, declaró que Russo l e aseguró tener llegada directa al entonces gobernador Daniel Scioli y al intendente de Lomas para conseguir contratos de obra pública.

Compte afirmó que Russo lo recibió en su departamento de Puerto Madero y le comentó que “hacía cinco minutos se había ido Insaurralde”, señalándole una camioneta Volkswagen Tiguan que acababa de retirarse del edificio. También declaró que Russo le mostró documentación vinculada con una futura licitación municipal y le aseguró que contaba con apoyo político para adjudicarse trabajos relacionados con la obra del Puente La Noria. Se trata de una de las "banderas" de la campaña de Insaurralde.

El empresario relató además que recibió 100.000 dólares en efectivo como parte de una operación comercial y aseguró que integrantes del grupo preparaban camionetas utilitarias para una campaña política que impulsaba una eventual candidatura de Insaurralde a gobernador bonaerense . Insaurralde era para Máximo Kirchner, antes que Axel Kicillof, el candidato para la gobernación bonaerense. Todas esas afirmaciones forman parte de su declaración testimonial y serán materia de discusión durante el juicio.

Otro de los testimonios incorporados pertenece al empresario Osvaldo Galasso, quien sostuvo que fue despojado de un predio ubicado sobre Camino de la Ribera, en Lomas de Zamora. Según declaró, esa operación fue posible gracias a la intervención de Russo y a la influencia política que atribuía al entonces intendente. Galasso también aseguró conocer la amistad entre ambos y afirmó que Russo incluso había obsequiado un automóvil Audi a la pareja integrada por Insaurralde y Jesica Cirio. Sus dichos, al igual que los del resto de los testigos, deberán ser confrontados en el debate oral.

A su vez, Walter Marcelo Galasso (hijo), declaró respecto al predio de Camino de la Rivera que: "Mi papa compra el predio mediante un posesión hace muchos años…..un día estaba en el predio con mi papa y viene gente del municipio de Lomas Zamora, que tienen cargo en la Secretaria de Medio Ambiente y nos dice que no podía seguir volcando relleno de tierras y escombros, porque los apretaban de la Dirección de Acumar y el Juez Armella y tenían recaudar para la corona ”.

Guillermo Viñuales, ex jefe de Gabinete de Lomas de Zamora y hoy dirigente de La Libertad Avanza, también declaró a Dato sobre Dato en Ecomedios que conoce a empresarios que decían haber sufrido presiones por parte de Russo para quedarse con terrenos y emprendimientos inmobiliarios durante los años de mayor poder político de Insaurralde.

En su indagatoria, Russo negó integrar una asociación ilícita y rechazó conocer personalmente a Daniel Scioli. Sí reconoció haber tenido trato con Insaurralde debido a su relación sentimental con Priscila Ferrante, sobrina de Jesica Cirio. T También admitió haber registrado a nombre de Ferrante un Audi A1 blanco que luego fue transferido a un tercero, aunque negó cualquier maniobra ilícita. Antes Russo había sido novio de Mónica Ojeda, la ex de Maradona.

Respecto de Ferrante, la causa registra que reconoció que Russo puso a su nombre un Audi A1 y un automóvil Smart, aunque sostuvo que ambos vehículos pertenecían en realidad a su entonces pareja y que ella sólo figuraba como titular registral. Finalmente fue sobreseída en esta etapa del proceso, sin perjuicio de las actuaciones que continúan abiertas en otros expedientes.

El juicio oral no sólo buscará determinar si Russo dirigió una de las mayores organizaciones dedicadas a la emisión de facturas apócrifas detectadas en los últimos años. También permitirá revisar bajo el principio de publicidad del debate las pruebas reunidas sobre su patrimonio, sus inversiones y las relaciones políticas que distintos testigos describieron durante la instrucción.

En ese contexto, cualquier revelación sobre sus vínculos con Insaurralde podría tener consecuencias que trasciendan ampliamente este expediente y proyectarse sobre la investigación patrimonial que actualmente enfrenta el ex intendente de Lomas de Zamora.

Fuente: Clarín