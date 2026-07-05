Ya fueron seleccionados los seis finalistas del premio Docentes que Inspiran

La iniciativa de Clarín y Zurich que reconoce a los docentes más inspiradores del país, ya tiene a sus seis finalistas. La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas en educación de reconocidas organizaciones: Conciencia, Fundación Cimientos, CIPPEC, Enseñá por Argentina, Educar 2050, Argentinos por la Educación y Fundación Noble.

El premio reconoce a aquellos educadores que generan un impacto dentro y fuera del aula, transforman la manera en que sus estudiantes aprenden, se vinculan con su comunidad y proyectan su futuro. Los seis finalistas trabajan para que sus alumnos descubran sus capacidades, confíen en sí mismos y encuentren nuevas oportunidades a través de la educación.

Los seleccionados provienen de Mendoza, Salta, Tucumán, Misiones y San Luis. Las prácticas que implementan en sus clases van desde el uso de Minecraft para enseñar geografía hasta proyectos tecnológicos desarrollados junto a comunidades rurales e indígenas, investigaciones estadísticas y metodologías personalizadas para reducir la deserción escolar.

Ivana es profesora de Geografía desde hace más de dos décadas en la Escuela Ernesto Pérez Cuesta, de Guaymallén, Mendoza. En los últimos años incorporó al juego Minecraft a sus clases para que los estudiantes repliquen ciudades de América, identifiquen problemas ambientales y proponga soluciones sustentables. Además, organiza viajes de estudio para alumnos de tercer y cuarto año que permitieron a cientos de adolescentes conocer distintas regiones del país. Esta iniciativa fortaleció la convivencia escolar y redujo el nivel de repitencia. "Muchos me han llegado a decir: 'Nunca más podré ver un paisaje como antes; ahora sé que detrás de lo que veo hay cientos de cosas por conocer'", cuenta Ivana.

También es profesora de Geografía y trabaja en el Centro Educativo N.° 5 "Senador Alfredo Bertín", en El Trapiche, San Luis. Para llegar al aula, sus alumnos deben recorrer enormes distancias. La mayoría siente que la tecnología y la innovación están lejos de sus posibilidades. Para revertir esta percepción, la docente desarrolla iniciativas que combinan tradiciones y saberes locales con la tecnología. Uno de ellas fue “Raíces 2030" distinguida en el concurso Youth Innovation 2025 de UNESCO. Los estudiantes crearon productos de diseño con valor comercial usando materiales de descarte y recursos locales. Ellos encuentran un modo de conectarse con el mundo a través de sus tradiciones, aprenden a confiar en sí mismos y a crear oportunidades. “Mi reto es ser puente entre tradición y modernidad, transformando el entorno en oportunidad”, explica.

Es profesor de Tecnología y Matemáticas del Colegio Secundario Rural N.° 5240. Desde la sede central, ubicada en la ciudad de Salta, da clases a jóvenes de comunidades wichis y coyas que viven en la Puna y el Chaco salteño. Su propuesta se centra en el desarrollo de proyectos tecnológicos que permiten a los estudiantes dar respuesta a problemas reales de sus comunidades. Entre ellos se destaca el sistema de riego automático para la Puna con el que fueron premiados a nivel nacional y además, los estudiantes recibieron capacitaciones en el Instituto Balseiro. También impulsó la creación de un traductor digital Español-Wichí para contribuir a la preservación de la lengua ancestral. “El mayor reconocimiento a esta labor es ver cómo se animan a continuar sus estudios en terciarios y en la universidad”, sostiene.

Como profesora de Estadística en el Centro Educativo Causay en San Luis, Romina comprendió que, si quería acercar los números a la vida de los jóvenes, debía trascender la educación tradicional. Con la convicción de que la estadística es una herramienta para comprender y participar del mundo, convirtió al aula en un espacio de investigación. Durante los últimos dos años del secundario, los estudiantes eligen un problema real a investigar y recolectan datos, los analizan y contrastan con evidencia oficial. Para Romina, el mayor logro es que sus alumnos superan las creencias limitantes sobre las ciencias exactas y sobre sí mismos. “Creo con convicción que cualquier adolescente puede hacer ciencia real si alguien confía en que puede”, explica.

La comunidad guaraní Ysyry, donde Roxana es maestra de primaria en la Escuela N.° 956, está ubicada en Colonia Delicia, Misiones. Allí la deserción escolar es un desafío frecuente debido a las dificultades económicas, las largas distancias que deben recorrer los alumnos y a los embarazos adolescentes. La docente implementa una metodología basada en el acompañamiento personalizado, adaptada a las necesidades y tiempos de cada alumno para evitar la deserción escolar. En sus clases, integra la lengua, los saberes y los valores comunitarios para que los alumnos puedan abrirse al mundo sin perder su identidad cultural. A través de propuestas como la grabación de relatos en lengua materna y su traducción al castellano, promueve el diálogo intercultural y fortalece la alfabetización en ambos idiomas. "Busco no solo enseñar contenidos, sino fortalecer su autoestima, su identidad y su proyecto de vida", cuenta.

En Delfín Gallo, Tucumán, la Escuela Secundaria Técnica Ingeniero Antonio María Correa tiene un taller donde los jóvenes son protagonistas. Allí Victor se desempeña como docente de Operación y Mantenimiento de equipos electromecánicos. A través del desarrollo de proyectos tecnológicos aplicados a problemas reales, fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo en equipo. Desde el acompañamiento cercano y la contención, el aula se convierte en un entrenamiento en perseverancia, compromiso y aprendizaje a través del error: “Los estudiantes que recuperan la confianza, se animan a proyectar un futuro y descubren todas sus capacidades”, cuenta.

En las próximas semanas, las historias de los docentes serán retratadas en microdocumentales y emitidas por TN y Clarín. Luego, un Gran Jurado elegirá al Docente Inspirador del 2026 quien recibirá un premio de $18 millones. También, se otorgarán dos menciones especiales de $7 millones para cada una.

El Premio Docentes que Inspiran ya destacó el trabajo de 36 docentes de 12 provincias y acumuló más de 14.000 postulaciones. Para seguir las novedades del premio, se puede visitar www.docentesqueinspiran.com.ar o las cuentas de Instagram y Facebook @docentesqueinspiran.

Fuente: Clarín