Diego Santilli: “Yo soy parte del proyecto de Milei, Macri lo intentó y no pudo”

-¿Esperaba arrancar julio como jefe de Gabinete?

-Llega todo a su tiempo. ¿O no? Yo dije que era el desafío más importante de mi carrera. Y lo es. Si bien reconozco que estaba muy contento y entusiasmado en el Ministerio del Interior, porque veníamos haciendo un gran trabajo con la mesa política que lidera Karina, y con las dos patas del Congreso, como Patricia Bullrich y Martín Menem. Estaba en un momento de plenitud en lo laboral, impulsando reformas, coordinando con los gobernadores. Por eso lo de la Jefatura de Gabinete me tomó con sorpresa, más que otros cambios que tuve últimamente.

-Se convirtió en una costumbre que los domingos lo llame el Presidente para ofrecerle algún cargo nuevo.

-En estos últimos seis meses los domingos vienen siendo raros. Un domingo me convocó el Presidente para que encabezara la lista de diputados; otro domingo, que estaba volviendo manejando en auto desde Paraná, me llamó para ser ministro del Interior. Y ahora me propone este nuevo desafío. Tengo tres objetivos claros: darle velocidad a la gestión de los ministros, recuperar la agenda pública de los dos primeros años de mandato y seguir con reformas que tengan que ver con no volver atrás para los argentinos.

-Asumir desafíos implica también asumir riesgos y costos a nivel personal. ¿Cómo lo maneja?

-Me lo he planteado en terapia de la siguiente manera. Cuando en 2023 fui precandidato a gobernador estaba muy entusiasmado y me tocó perder una primaria, algo que no esperaba y que me pegó fuerte en ese momento. Ahora siento que, a partir de un crecimiento en lo personal, me despojé del cargo, del querer ser y las cosas empezaron a venir solas, sin irlas a buscar. Por eso sostengo mis valores y no pienso en los proyectos individuales, sino en los colectivos. Se reían cuando en la negociación del cierre de listas, el año pasado, había aceptado ir tercero. Fue el tiempo el que terminó decidiendo que iba a ir primero. Pero yo estaba ahí.

-Viene del PRO, pero sus pasos por la política nacional se dieron con este gobierno. ¿Cómo es su relación con Milei?

-Yo estoy convencido de lo que está haciendo el Presidente. No por haber ganado una elección, ni por haber sido ministro de Interior, ni por ser jefe de Gabinete. Estoy convencido porque en el 2023, cuando no nos tocó ganar con Juntos por el Cambio, y la sociedad eligió como opción la de Javier Milei, eligió un cambio que tenía que ver mucho con lo que proponíamos. Por eso en los primeros dos años, incluso sin tener un cargo dentro del Gobierno, acompañé todas las medidas a fondo.

-¿Qué es lo que más lo identifica con el Presidente?

-Las reformas que Milei propone van en el sentido de lo que pide la sociedad. Por ejemplo: la reforma electoral que propone es para que el ciudadano no vaya a votar seis veces en el mismo año a una elección que nos cuesta muchísimo dinero que sale del bolsillo de los argentinos. No tiene porque ser así.

-¿No atrasa que se vuelvan a implementar las colectoras?

-Es verdad que en el parlamento hay algunas propuestas respecto del tema colectoras. Pero nuestro eje no va por ahí: nosotros queremos ordenar el financiamiento de los partidos políticos. Después, si los partidos plantean sus ideas y ese es un mecanismo que ayuda a definir algo sin necesidad de recurrir a una PASO, no me parece que sea un retroceso.

-¿No es una jugada que puede leerse como oportunista?

-No. El Presidente, en su primer año de gestión, dijo: "No me importa si me va bien o mal, yo quiero Boleta Única". No renuncia a sus valores y a sus convicciones. El tiene una decisión recontra firme respecto a lo que nuestro país necesita para salir adelante. Eso, a mí, me emociona y me motiva mucho más. Si vas para atrás, todos los políticos te dijeron que iban a hacer cosas que después no hicieron. Milei dijo que iba a haber estabilidad macroeconómica y que íbamos a ser competitivos en relación a otros países de la región. Lo logró. Eso a mí me enamora.

-¿Incluye a Mauricio Macri entre los políticos que no hicieron lo que prometieron?

-Yo ahí distingo los que tuvieron buena fe, como Macri, de los que no tuvieron buena fe. Hay algunos que lo intentaron y no pudieron, no se dio como querían, o no lo lograron. Otros solo construyeron un relato y nos engañaron.

-¿Qué le pasa cuándo ve a Macri impulsando actos desde el PRO de cara a una posible candidatura presidencial?

-Yo soy parte del proyecto del presidente Milei y estoy convencido que tenemos que trabajar para su reelección; para eso estoy. Pero, como dice el Presidente, los libertarios no son manada, y hay puntos de vista distintos, está bueno que se planteen. Lo bueno es que con el PRO estos años hemos logrado construir caminos y priorizar lo que nos une por encima de lo que nos diferencia. No podemos pretender que el amarillo se convierta violeta, hay que respetar la idiosincrasia de cada partido.

-¿Cuáles son las prioridades a nivel legislativo?

-Tenemos un montón: propiedad privada, la media sanción que nos falta del Súper RIGI, Hojarasca, darle una solución final a lo que tiene que ver con el régimen de zonas frías, corregir la ley de inocencia fiscal y avanzar con la reforma electoral, entre otras.

-Hace años que la Corte Suprema tiene dos integrantes menos de lo que corresponde por ley. ¿Pueden proponerlos?

-Esa es una decisión del Presidente, que cuando la tome me lo comunicará, o lo dirá él directamente. En lo judicial se está avanzando fuertemente en la ocupación de las vacantes que había en los juzgados, como nunca se hizo en otra época y sin ninguna intromisión del Poder Ejecutivo.

-¿Qué va a pasar con el caso de la jueza Verónica Michelli? Fue propuesta en un pliego, tiene aval del Senado, pero nunca fue nombrada por su relación familiar con un periodista.

-El otro día me contaba el ministro de Justicia que todavía ni siquiera está integrado el tribunal. Es todo un proceso que se tiene que cumplir antes de que sea confirmado un juez en su puesto.

-¿Cómo ve el rumbo de la economía? Caputo habla de que se vienen los mejores 18 meses, pero hay sectores donde no se ve una reactivación.

-Yo sigo lo que me plantean el ministro de Economía y el Presidente. El miércoles pasado tuve una reunión de dos horas y media con "Toto". Estuvimos hablando sobre el crecimiento del PBI y la economía en los próximos meses. Tenemos expectativas de seguir en este sendero de una inflación que viene a la baja, ojalá en junio perfore el 2% mensual. Notamos que, de a poco, el poder adquisitivo de la gente empieza a crecer y hay 12 de los 16 sectores de la economía que están en alza. Hay que lograr que esos datos le lleguen al ciudadano de pie, que impacten.

-¿Le preocupa que pueda haber algún vaivén en el frente cambiario, en la previa del año electoral?

-Mirá, el Presidente y el ministro fueron claros. El 100% de los vencimientos que tenía que cubrir el país este año ya fue blindado. De hecho, el Banco Central tuvo que comprar, porque si no el precio del dólar hubiera estado más cerca de $ 1.000 que de $ 1.500, que es donde está hoy.

-¿Cómo ve la relación internacional con países como Estados Unidos e Israel, en tiempos de conflictos?

-Para mí uno de los enormes y tremendos logros de Milei es que devolvió a la Argentina a Occidente después de haber estado asociada a Irán, a Venezuela y a Nicaragua. La esencia histórica de este país es estar alineado a los países democráticos de Occidente. Después, se llegó a un acuerdo con la Unión Europea a través del Mercosur, que el Presidente ha empujado y que le ha permitido al país retomar el sendero del campo y la agroindustria.

-¿Se demoró demasiado la salida de Manuel Adorni? ¿Le generó un costo innecesario a la gestión?

-El Presidente tomó una determinación, que era que Adorni presentara su declaración jurada. Lo hizo y después decidió dar un paso al costado porque, por lo que explicó, ya había empezado esto a afectar a sus hijos y a su familia. No obstante ello, nosotros en estos 100 días estuvimos hasta la semana previa a a la renuncia de Manuel sancionando leyes en el Congreso, como el acuerdo con los holdouts de 2001 y la aprobación del Súper RIGI en Diputados. La gestión nunca se detuvo.

-¿Adorni explicó todo lo que tenía que explicar?

-Yo no soy el que tiene que determinarlo. Él va a ir a la Justicia, sin fueros, sin privilegios. Me parece que eso es un paso alentador en nuestra democracia. Cuando miramos para atrás, nos damos cuenta que antes muchos se protegían en esos privilegios.

Apuntado como el principal candidato oficialista a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, Diego Santilli asegura que su cabeza está completamente puesta en ser jefe de Gabinete.

Cuando habla en términos electorales, repite constantemente que él está trabajando para que Milei vaya en busca de la reelección porque piensa en proyectos colectivos y no individuales.

"Después, va a ser la sociedad la que va a decidir", dice. Pero suelta, sobre la Provincia, que "el que me conoce sabe que me apasiona y que tengo ideas y propuestas claras" que viene planteando en las últimas tres elecciones.

En los últimos días se deslizó la versión de que Santilli podía ser candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad . Evita responder sobre ese posible escenario y analiza todo desde una mirada nacional.

"La elección del '27 va a definir si seguimos con este proyecto de país o si se vuelve al pasado después de todo lo que hicimos para dar vuelta a una situación muy difícil que había dejado el gobierno anterior", describe, y deja una mirada crítica de lo que pasó en 2019, cuando el peronismo volvió al poder.

"La sociedad va a tener que tomar una decisión. ¿Quiere volver hacia atrás? Yo creo que no, ya se gatopardizó una vez y fue a buscar a un candidato que parecía moderado y terminó dejando un país con una inflación de más de 1.000% en cuatro años, 54% de pobreza y 20% de indigencia. Llegó Milei y bajó todos esos índices . Todavía falta, sí, pero este es el camino", cierra.

Diego César Santilli cumplió 59 años el 6 de abril. Es hincha fanático de River, club del que su padre fue presidente y con el que salió campeón del mundo en 1986. Tiene tres hijos varones de su primer matrimonio con la periodista Nancy Pazos y está casado desde 2014 con la modelo y empresaria Analía Maiorana. Desde el 30 de junio es jefe de Gabinete, aunque desde noviembre del año pasado venía desempeñándose como ministro del Interior y de 2021 a 2025 había sido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el PRO. De 2015 a 2021 fue vicejefe de Gobierno porteño, y desde 2018, además, fue ministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Además, fue senador nacional del macrismo de 2013 a 2015, y previamente, de 2009 a 2013, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. Surgido del PJ, fue diputado nacional de 2002 a 2003.

Un proyecto: que mis hijos logren desarrollarse.

Un desafío: lograr que todo lo que el Gobierno ya puso en marcha suceda.

Un recuerdo de la infancia: ir a la cancha de River, a la San Martín Baja, al lado de "la gorda Matosas".

Una película: Kingdom of Heaven, de Ridley Scott.

Un libro: Capitalismo contra capitalismo, de Michel Albert.

Una sociedad que admire: la europea, por el proceso de paz que logró después de dos guerras mundiales.

Un líder: el mismo. José de San Martín.

Fuente: Clarín