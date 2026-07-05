Capturaron a un polaco que era buscado internacionalmente cuando intentó cruzar la frontera de Puerto Iguazú

Un tatuador polaco de 42 años, identificado como Jan Piotr Kulis , fue detenido en Puerto Iguazú , provincia de Misiones , cuando intentaba ingresar al país a través del puente internacional Tancredo Neves. Se trata de una persona que era buscada por organización, asociación o grupo delictivo, secuestro o detención ilegal y toma de rehenes .

La captura se concretó el pasado 13 de junio, cuando las autoridades lo identificaron y descubrieron que sobre él pesaba una orden de captura internacional emitida por Interpol desde Polonia. Según confirmaron fuentes oficiales, el hombre intentaba cruzar el paso fronterizo que une Foz de Iguazú, en Brasil, con la ciudad misionera.

Tras ser identificado, el personal del Escuadrón 13 de Gendarmería Nacional escoltó a Kulis hasta una dependencia de la fuerza, bajo la supervisión del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del juez Marcelo Cardozo .

Desde ese momento, el ciudadano extranjero permanece bajo custodia en territorio argentino , mientras se aguarda la definición sobre su extradición a Europa. Según la información publicada por El Territorio , producto de la detención, se aplicó la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal N° 24.767, contando con la intervención de un intérprete para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.

Por este motivo, los abogados Federico Tilli y Matías Villalba asumieron la defensa provisoria del detenido en Argentina. De la misma manera, informaron que el expediente se encuentra en una etapa preliminar y que la Justicia Federal aún debe recibir y analizar el pedido formal de extradición de las autoridades polacas.

En este sentido, el letrado advirtió que la detención no implicaba una extradición automática. Para que el pedido sea considerado por la Justicia argentina, el Estado polaco deberá presentar toda la documentación exigida por el tratado bilateral vigente y cumplir con los requisitos previstos en la normativa que regula el procedimiento y las garantías para las solicitudes de extradición internacionales.

Según información recabada por la prensa polaca, Kulis es buscado principalmente por haber dado falso testimonio durante el juicio oral por el asesinato de Dominik Koszowski , un joven de 19 años y jugador del GKS Katowice , un equipo de la segunda división polaca.

El homicidio ocurrió en agosto de 2016 frente al club Salome, en el centro de la ciudad de Katowice, tras una pelea entre Koszowski y aficionados del GieKS , un equipo rival. Durante el incidente, la víctima fue apuñalada y murió , mientras que su padre resultó herido y debió ser hospitalizado.

Durante el proceso judicial, las autoridades judiciales de Polonia determinaron que Kulis mantenía vínculos con los barrabravas participantes y conocía al autor material del crimen, identificado como Dariusz N. , condenado posteriormente a 25 años de prisión por el asesinato.

De acuerdo con la información aportada por la Policía polaca, el fugitivo nació el 9 de agosto de 1983 en la ciudad de Siemianowice Śląskie , ubicada al sur de Polonia, y es conocido por el apodo de “Matador” . El último domicilio registrado corresponde a la dirección S. Barbara 7/2, en Varsovia.

En línea con esto, lo describieron como un hombre de figura delgada y esbelta , con un peso estimado entre 70 y 89 kilogramos y una altura aproximada de 181 a 185 centímetros . Sus ojos son de color oscuro y presenta cabello corto, liso y castaño , habitualmente con corte militar.

Entre sus señas particulares se destacaban múltiples tatuajes. En los antebrazos y brazos tiene dibujos de payasos, diversas composiciones, inscripciones y números. En el vientre posee palabras y cifras tatuadas. Sobre el cuello , tanto en el lateral como en la parte delantera, se observan signos simbólicos, inscripciones y motivos de color. Además, en la zona del pulgar de la mano lleva tatuados escorpiones.

Fuente: Infobae