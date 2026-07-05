Robaron ropa a madres internadas en un hospital maternal de Chaco y hubo disturbios

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, la División Unidad de Seguridad Hospitalaria del Hospital Julio C. Perrando en Resistencia, Chaco , intervino en dos incidentes que alteraron al centro médico: el primero involucró a varias personas que provocaron disturbios en la vía pública y el segundo concluyó con la detención de un hombre acusado de robar ropa de bebé a dos madres internadas en el sector de Maternidad.

Los procedimientos incluyeron la demora de dos personas por disturbios y la detención de un individuo de 34 años, señalado por la sustracción de prendas. Hacia las 23:50, efectivos de la Unidad de Seguridad Hospitalaria advirtieron un altercado en las inmediaciones del Triage externo del hospital. Un grupo intercambiaba insultos y mostraba intenciones de iniciar una pelea.

Al percatarse de la presencia policial, la mayoría se dispersó. Sin embargo, un hombre de 22 años y una mujer de 30 persistieron en el lugar, manteniendo una actitud agresiva tanto al personal policial como a los transeúntes. Fuentes policiales precisaron que ambos intentaron agredir físicamente a los efectivos, por lo que fueron demorados y trasladados a la dependencia para la instrucción de actuaciones correspondientes.

El Juzgado de Faltas intervino tras la demora de los dos involucrados y les notificó una infracción al artículo 60 de la Ley Provincial N°850-J , que regula las contravenciones por disturbios en la vía pública. La autoridad judicial dispuso que ambos fueran trasladados a la dependencia policial para el labrado de las actuaciones correspondientes. Una vez finalizado el trámite y tras la notificación formal, los dos recuperaron la libertad.

El segundo hecho, reportado cerca de la 0:44, involucró a personal médico del Anexo de Maternidad, quienes alertaron a la policía sobre el robo de prendas de vestir pertenecientes a dos madres internadas . Las mujeres declararon que, durante la tarde, lavaron ropa de bebé y camperas, dejándolas secar dentro del sector. Al regresar, constataron que las prendas habían desaparecido.

Una de las afectadas denunció la falta de una campera inflable roja y varias prendas para recién nacido , mientras que la otra informó la sustracción de una campera polar verde . Ante la denuncia, la policía procedió a revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el estacionamiento sobre calle Olazábal.

Durante la tarde habían lavado ropa, las cuales dejaron secando dentro del sector. Al regresar, constataron que habían desaparecido , según expuso una de las madres afectadas. Aunque las prendas siguen sin aparecer, a través del análisis del material fílmico, los investigadores identificaron a un hombre. El detenido es conocido por antecedentes delictivos dentro del hospital.

Con esa información, los agentes desplegaron un operativo cerrojo dentro del predio y lograron localizar y detener al sospechoso, un hombre de 34 años . Aunque durante la requisa no hallaron las prendas denunciadas, las madres formalizaron la denuncia y el individuo quedó detenido en una causa por supuesto hurto.

La Fiscalía de Investigación Penal N°13 dispuso la notificación de la aprehensión del acusado y ordenó continuar las diligencias para intentar recuperar los elementos sustraídos. Diario Chaco detalló que la fiscalía instruyó a los efectivos a profundizar la pesquisa con el objetivo de esclarecer el destino de las prendas.

Las autoridades no descartan que el detenido esté vinculado a otros episodios similares registrados en el hospital. Por otro lado, los procedimientos y la colaboración entre la policía y el personal del hospital buscan reforzar la seguridad interna para proteger a los pacientes, a los trabajadores de la salud y sus pertenencias. Fuentes policiales remarcaron la importancia de la denuncia oportuna y la articulación entre el hospital y las fuerzas de seguridad para actuar rápidamente en este tipo de hechos.

Fuente: Infobae