A 15 años del crimen de las turistas francesas: ¿por qué nunca se encontró a todos los culpables?

Cassandre Bouvier -historiadora, 29 años- y Houria Moumni -socióloga, 24 años- vinieron a un seminario en Buenos Aires y se entusiasmaron con la idea de conocer el Norte de nuestro país. Ese viaje, además, era más barato que el plan de cruzar a Uruguay como les propuso una amiga que estudiaba con ellas en la Sorbona, en Francia y estaba en Buenos Aires también.

En julio de 2011, tras el seminario, partieron a Salta. Allí desaparecieron al entrar en un paseo turístico. Fue el 15 de julio. Dos semanas después, el 29, sus cuerpos fueron encontrados en un cerro. Les habían disparado, las habían robado y violado.

La investigación estuvo llena de irregularidades incluidas denuncias de torturas y hasta un arma plantada por la Policía. Hoy la acción penal acaba de quedar prescripta y aunque se están haciendo nuevas pericias genéticas en Francia es muy difícil que alguien -además del único condenado- termine preso por los femicidios.

Está claro que las mujeres no fueron atacadas por una sola persona... pero sólo hay un preso, sentenciado a prisión perpetua tras un juicio realizado en 2014. La respuesta a esta justicia incompleta hay que buscarla en los orígenes de la causa que, desde 2025, está en manos de un nuevo grupo de fiscales. Estos, en silencio, y con nuevas técnicas de análisis de ADN disponibles en Francia, están tratando de llegar a la verdad de lo ocurrido.

Para entender qué es lo qué ocurrió en estos 15 años, y qué resta hacer, hay que analizar la situación de los tres acusados originales: Gustavo Orlando Lasi (39) hoy el único preso y condenado a perpetua, Daniel Vilte Laxi (40) y Santos Clemente Vera (47). Cada uno tiene algo que aportar a la historia.

Su ADN fue detectado en muestras extraídas a las jóvenes. Y el teléfono y la cámara de fotos de Houria apareció en su casa: había intentado cambiar el chip del celular. Además el arma homicida resultó ser de su padre, Walter Lasi (69) , quien fue sobreseído por la Justicia en enero del 2013. Para muchos esto se hizo de forma apresurada porque una de las muestras genéticas mostró un ADN con línea paterna de Gustavo Lasi en el cuerpo de una de las víctimas.

En su declaración en el juicio oral de 2014, Gustavo Lasi explicó que estaba en el mirador de la Quebrada de San Lorenzo porque había salido de su trabajo y decidió ir a dar una vuelta por el cerro llevando una carabina de su padre para cazar pájaros. En el camino, supuestamente, se encontró con Vilte Laxi y Vera, con quienes caminó hasta la zona donde luego vieron a las dos turistas.

Siempre según el testimonio de Lasi, los tres hombres quisieron robarles a las chicas, hubo un forcejeo y las jóvenes quedaron en el piso. Ahí, Lasi dice que fue obligado a punta de escopeta por Vera a tener sexo con las chicas . Dijo que accedió para no quedar "como un maricón". Pero que enseguida se fue del lugar, cuando todavía Cassandre y Houria estaban vivas. Es decir, negó haber participado de los femicidios.

Absuelto en el juicio oral de 2014, el 3 de febrero de 2016 la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta revocó parcialmente esa sentencia: elevó la pena de Lasi de 30 años a prisión perpetua y condenó también a Vera a la misma pena. En 2023 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la condena de Vera y ordenó dictar un nuevo fallo, tras lo cual quedó sobreseído por el paso del tiempo, prescripción. Nunca fue declarado inocente , pese a que así quedó grabado en el imaginario popular.

Lo que pasó con Vera es todavía motivo de controversia, aunque legalmente ya no se puede ir contra él en el caso. Para el padre de Cassandre y la ONG Innocence Proyect (que lo patrocinó) fue incriminado y detenido injustamente por una década.

Pero los nuevos fiscales no están tan seguros de su inocencia: un estudio de ADN hecho por la Universidad de Buenos Aires en base a un pool de 8 hisopos detectó su patrón de línea paterna . Pero esta prueba fue cuestionada por la técnica usada y tampoco pudo ser confirmada por Francia ya que las muestras enviadas no tenían material genético suficiente.

Actualmente se encontraron hisopos guardados en Buenos aires y fueron enviados a Francia para un estudio con nuevas técnicas más sofisticadas que no existían cuando se realizaron los primeros análisis.

Señalado por Lasi, es el único que fue absuelto en el primer juicio y así permaneció. En su momento un arma secuestrada en su casa dio un match positivo con vainas encontradas en el lugar de los crímenes.

Pero luego se determinó que todo había sido plantado por la Policia. Actualmente (después de 15 años) dos policías acaban de ser procesados por esa maniobra .

Aunque ambas eran estudiantes de Altos Estudios de América Latina en la Sorbona recién se hicieron amigas cuando en junio del 2011 viajaron al mismo seminario en Buenos Aires. Cassandre venía de una familia acomodada, Houria de una familia humilde por lo que estudiaba gracias a una beca completa.

Tras terminar con el seminario, en el que alternaron clases en Buenos Aires y en la Plata, ambas viajaron a Salta. No conocían a nadie allí. Así comenzó uno de los casos policiales más controversiales de la historia reciente de nuestro país.

La presión internacional, el impacto del caso y la cobertura de medios no ayudó en la búsqueda de la verdad. Hasta la data de muerte estuvo en cuestión. Se dijo que las mujeres habían sido asesinadas unas pocas horas o pocos días antes de ser encontradas. Y también -al menos desde la querella- se resaltó que los cuerpos no mostraban un estado de avanzada descomposición ni huellas de haber sido atacadas por animales.

No era un dato menor. Si las habían matado después del 20 de julio, ¿dónde habían estado? ¿Era cierto que las mantuvieron retenidas luego de una fiesta con gente poderosa?

Finalmente el juez de primera instancia, Martín Pérez, descartó las conclusiones de la autopsia y determinó -por un estudio de la fauna cadavérica- que las mujeres habían sido asesinadas una o dos horas después de haber ingresado a la quebrada, es decir el mismo 15 de julio.

Este estudio primero fue descalificado por los forenses que hicieron las autopsias en Francia cuando los cuerpos fueron repatriados. Pero finalmente cuando tuvieron en sus manos el estudio entomológico terminaron coincidiendo con la fecha del 15 de julio.

El sobreseimiento por prescripción de Vera reflotó el interés en la hipótesis de los asesinos poderosos. Pero, aunque se tomaron testimonios, incluso el de un periodista francés que sostenía esta hipótesis, no se llegó a nada.

Desde muy temprano, el padre de Cassandre fue la cara visible del pedido de justicia por las dos mujeres asesinadas.

Jean-Michel Bouvier viajó a Argentina inmediatamente y desde aquel julio de 2011 vive para una sola cosa: esclarecer el doble femicidio. Bouvier sigue denunciando que la investigación policial y judicial estuvo plagada de irregularidades . Según él, irregularidades que tenían como fin encubrir a los verdaderos responsables del doble crimen.

Para el padre de Cassandre, los asesinos de su hija y de Houria están en libertad. Los fiscales opinan lo mismo, aunque por el tiempo transcurrido queda poco por hacer.

En 2025 la Justicia salteña decidió reabrir y relanzar la investigación con la creación de una Unidad Fiscal especial.

En 2026, la investigación volvió a generar repercusión. Como los genetistas franceses señalaron la presencia de ADN femenino en el cuerpo de Cassandre la, fiscalía ordenó tomarle muestras a todas las mujeres vinculadas a los distintos sospechosos históricos del caso.

Este es ADN extraño porque es demasiado limpio cuando debía estar necesariamente mezclado con el de la victima. Se pensó en una contaminación de laboratorio pero hasta la fecha todos los cotejos fueron negativos.

A más de quince años del hecho, la causa sigue sin una reconstrucción definitiva. No se sabe quiénes participaron del doble femicidio, además de Lasi. Aunque hubo condenas y revisiones judiciales a lo largo del tiempo, el caso continua rodeado de controversias, líneas de investigación abiertas y disputas sobre qué pasó exactamente.

Todo depende de a quien se escuche, todos suenan convincentes.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín