Un policía porteño mató un motochorro que trató de robarle en Malvinas Argentinas

Un agente de la Policía de la Ciudad mató a un motochorro al defenderse a los tiros de un intento de robo en Malvinas Argentinas. El agente de la fuerza porteña iba de civil en moto por la ruta 8, en el límite entre Los Polvorines y José C. Paz.

Según precisaron fuentes policiales, el policía iba con un acompañante cuando fue abordado por dos motochorros. Las mismas fuentes señalaron que uno de los delincuentes bajó de la moto y disparó , mientras que el agente de civil respondió con su arma.

En medio del intercambio de disparos, uno de los delincuentes intentó escapar corriendo pero cayó en el lugar luego de alcanzado por un disparo y murió poco después. El otro pudo escapar en la moto hacia la ruta 197 y sigue prófugo.

Fuente: Clarín