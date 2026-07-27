Encontraron el último cuerpo del último pescador desaparecido en el Río de la Plata

La búsqueda de cinco pescadores desaparecidos hace más de un mes en el Río de la Plata terminó este domingo cuando la hermana de Damián Giubu reconoció su cuerpo tras ser hallado este sábado en las costas del partido de Magdalena. Así, todos los cadáveres de los hombres intensamente buscados fueron encontrados.

El domingo 14 de domingo, Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu se embarcaron hacia la franja costera del Río de la Plata sin saber que no volverían del mismo.

Luego de que las familias de las víctimas dieran el alerta horas después de su último contacto, se desplegó una importante búsqueda, que duró 6 semanas, liderada por la Prefectura Naval Argentina (PNA), aunque también se sumaron bomberos, Defensa Civil, guardaparques y numerosos voluntarios.

En ella se fueron encontrando uno a uno los cuerpos de los pescadores desaparecidos hasta dar con Giubu este sábado en la costa del campo La Vasquita Bartolomé Bavio , en el partido bonaerense de Magdalena.

Todo comenzó cuando los hermanos Kovach convocaron al grupo de amigos del trabajo y planificaron una excursión de dos lanchas . Los acompañaron en la travesía Boscardin, de 28 años; Giubu, de 42 años; y Romegialli. Ellos se conocían de las empresas de transporte de cargas, el rubro en el que se desempeña Claudio.

Hasta el camping llegaron en dos embarcaciones, pero una de ellas tuvo un desperfecto en el motor y decidieron subir todos a un bote semirrígido identificado como “ Chamigo-Ho ”, de 4,6 metros de eslora.

El clima presentaba condiciones ideales después de una noche de lluvia. El río estaba sereno, sin viento y marea baja. Entraron a las 7.30 cuando el sol comenzaba a alumbrar y el frío todavía apretaba sobre la costa ribereña.

Los Kovach, en especial Claudio, conocían ese paisaje . “Vienen todos los fines de semana. Tienen identificados varios 'pozos de pesca'. Están acostumbrados a entrar entre 800 y 1.000 metros de distancia desde la costa y casi siempre se mueven por los mismos sitios”, contó a Clarín Rodrigo Oviedo, hijo de la pareja de Claudio Kovach cuando comenzó la búsqueda.

Las causas en las que terminaron perdiendo la vida aún son motivo de la investigación judicial del caso, la que ahora está enfocada en reconstruir qué ocurrió con la embarcación.

Fuente: Clarín