Home Ads
NACIONALES

Vuelven las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se esperan este sábado 13 de junio, según el SMN

Redacción CNM junio 13, 2026

Home Ads

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este sábado 13 de junio y anticipó el regreso de las lluvias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense.

Tras una mañana con cielo parcialmente nublado y bancos de neblina, el SMN anticipa para la tarde entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas . Las condiciones se volverán más inestables hacia la noche, cuando la chance de precipitaciones aumentará y se ubicará entre el 40% y el 70% .

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags