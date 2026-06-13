Vuelven las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se esperan este sábado 13 de junio, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este sábado 13 de junio y anticipó el regreso de las lluvias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense.

Tras una mañana con cielo parcialmente nublado y bancos de neblina, el SMN anticipa para la tarde entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas . Las condiciones se volverán más inestables hacia la noche, cuando la chance de precipitaciones aumentará y se ubicará entre el 40% y el 70% .

Fuente: TN