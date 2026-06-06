Vuelven a detener a la hermana de un capo narco: tenía domiciliaria por una doble condena, pero la encuentran en la calle con un revólver

Una mujer, hermana de un capo narco, fue detenida este jueves por la policía tras encontrarla en la calle con un arma en el barrio Nuevo Alberdi, en Rosario. Yanina Alvarado tenía domiciliaria por una doble condena, pero la encontraron en la calle y armada. Ahora, los Fiscales federales volvieron a pedir que vaya a una cárcel para que cumpla con la pena de 11 años de prisión tras ser condenada en marzo de 2023.

Yanina Carina Alvarado, hermana de Esteban Lindor Alvarado, reconocido capo narco de Rosario que se encuentra cumpliendo prisión efectiva en Ezeiza, fue condenada en 2023 por una doble causa vinculada al narcotráfico. Y estaba con arresto domiciliario desde agosto de 2024.

Sin embargo, este jueves en medio de un operativo policial, la identificaron en la calle portando una pistola calibre 22, con numeración limada, según publicó el sitio Rosario 3.

Por entonces, Alvarado había sido señalada como responsable de 32 kilos de cocaína que fueron secuestrados por la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal.

Sin embargo, y a pesar de la doble condena, la mujer había conseguido en agosto de 2024, la prisión domiciliaria, tras una resolución de la jueza Sylvia Aramberri, para que quede al cuidado de su hija de 3 años.

Pero, según detalla el sitio rosarino, el 28 de agosto del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Silvia Andalaf Casiello y Aníbal Pineda, revocó la medida y dispuso que nuevamente Alvarado sea detenida de manera efectiva.

Pero, dicha resolución fue recurrida ante la Cámara de Casación, y por ese motivo Alvarado siguió con prisión domiciliaria.

Luego de la detención de este jueves por la noche, cuando además aprehendieron a dos hombres, desde la Fiscalía Federal insisten con que Alvarado cumpla con la prisión efectiva ya que no sólo tiene dos condenas efectivas. Tiene un inminente tercer juicio por tráfico de cocaína.

Fuente: Clarín