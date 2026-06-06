El crimen de Agostina Vega: las malas decisiones judiciales que derivaron en un final atroz

Durante los últimos 11 años ocurrió un femicidio cada 31 horas en Argentina. Agostina Vega (14) se sumó a la larga lista de mujeres asesinadas. Sin embargo, antes de su desaparición hubo decisiones judiciales que favorecieron a Claudio Barrelier (33), el principal acusado del crimen y con antecedentes penales, que marcaron el trágico destino de la adolescente . "A Agostina la empezaron a matar hace un montón de tiempo" , dijo el papá, Gabriel Vega.

El 6 de mayo de 2025, Barrelier fue detenido e imputado por la privación ilegítima de la libertad de Milagros. La chica denunció en aquel momento que él la llevó engañada a su domicilio ubicado en Juan Del Campillo 878, la misma casa donde los investigadores creen que mató y descuartizó a Agostina entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24. A la joven y Barrelier los había presentado en 2022 una tía de ella.

"Barrelier le ofrece $2.000.000 cambio que le guarde una plata. Ella accede y se juntan en la sucursal de Bancor de Juan B. Justo. Ahí, él saca el dinero y le dice ´vamos a mi casa así te doy la plata y los $2.000.000´. Cada uno va en una moto, la lleva engañada ", contó a Clarín la abogada de la víctima, Mónica Picco.

Ahí la amenazó con un arma, le sacó el celular, la obligó a sentarse en un sillón y le preguntó si alguien sabía donde estaba. Luego, Barrelier le exigió que se saque la ropa. "Le pregunté: '¿Querés tener relaciones?' y '¿Por qué de esta manera?'", relató la joven. El acusado le respondió que no quería tener relaciones sino que necesitaba filmarla y sacarle fotos desnuda así esta gente te daba el dinero.

"Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", expresó la joven. Y agregó: “ Me ata los pies y las manos, me tapa la boca. Como no me había atado bien los pies salí corriendo en bombacha, desnuda. Pedí ayuda a unos chicos y les pedí que llamaran a la Policía”.

La Policía llegó al lugar, allanaron el domicilio y encontraron las zapatillas, la calza y un buzo de Milagros. “ Lo que pienso es que me había vendido a una red de trata. Cuando salgo corriendo, a los cinco minutos llega un auto negro y se baja un hombre y pregunta: ´¿Qué pasó?´. Se quedó mirando un rato, se subió al auto y se fue”.

En presencia de los policías, Barrelier negó conocerla. "Él decía que no sabía quién era, que era mentira", afirmó Milagros.

Después de este episodio, Milagros huyó de Córdoba por miedo. "Se escondió por temor porque cuando ella me habla de Barrelier me la pinta como una persona poderosa, importante, pesada ", agregó la abogada.

Hoy, la joven volvió a la provincia y quiere hablar por la memoria de Agostina. “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena ”, dijo Milagros.

“Estamos frente a un monstruo , asesino, psicópata, realmente no hay palabras para describir a este hombre”, definió Picco.

Sin embargo, Barrelier estuvo preso tan solo 20 días. La causa quedó a cargo del fiscal Iván Rodríguez, quién resolvió otorgarle la libertad. Según informaron fuentes judiciales a Clarín, una vez que se reunió toda la prueba se lo imputó por privación ilegítima de la libertad, un delito que prevés penas excarcelables, de 6 meses a 3 años.

"Se le da la libertad para que el imputado espere el juicio en libertad. No se llegó a elevar a juicio porque los tiempos procesales no dieron. Cuando terminaran las instancias, se iba a elevar y ahí lo iban a juzgar si lo condenaban o lo absolvían. No se llegó porque el hecho fue en mayo del año pasado”, agregaron.

Barrelier recuperó la libertad el 26 de mayo de 2025. El fiscal Rodríguez le impuso una fianza y varias condiciones, entre ellas, comparecer en la fiscalía una vez al mes. Según expresaron, el acusado cumplió todos los meses, incluido mayo de 2026.

"Se analizó que, en virtud de la calificación legal y la ausencia de antecedentes penales computables, podía transitar el resto del proceso en libertad , sometido a esas otras condiciones", aclararon.

Por su parte, la abogada Picco indicó que, dado que "la imputación fue privación ilegítima de libertad, que tiene penas excarcelables, a una persona que no tiene antecedentes penales normalmente le corresponde la libertad”.

Sin embargo, el fiscal Rodríguez quedó en el ojo de la tormenta. Iba a asumir como procurador Penitenciario, pero las autoridades suspendieron su jura cuando se conoció había liberado a Barrelier por el ataque a Milagros.

Cuando el papá de Agostina afirmó en conferencia de prensa que a su hija " la empezaron a matar hace un montón de tiempo" era porque consideraba que Barrelier debía estar preso por lo que le había hecho a Milagros.

"Nunca tendría que haber estado en la calle. Teníamos un perfil criminal determinante, no tenia que estar en la calle porque no estaba apto para la sociedad . No es normal que un tipo que secuestra a una mujer, la tiene atada, desnuda, este libre en la calle", dijo Fernanda Alaniz, la abogada del padre de la víctima.

La letrada dijo que no tiene dudas de que hay más víctimas: "Tanto las que se están acercando a hablar y las que no pueden hablar, creo que son muchas las víctimas, vivas y no”.

Gabriel Vega y Melisa Heredia, la madre de Agostina, tenían un régimen de cuidado personal compartido. “La responsabilidad de Agostina era de ambos. Tenían un régimen comunicacional abierto, ellos coordinaban los encuentros directamente con Agostina”, detalló la abogada del papá.

Sin embargo, los padres se disputaron la custodia de la menor y el fiscal habría dictaminado que Agostina siga en casa de su madre. Por eso, la abogada Alaniz dijo que el fiscal que resolvió también va a hacer investigado. "Nadie pensó en el niño" , se lamentó Vega.

Además, aclararon que es mentira que hace un año el padre no veía a Agostina. "Tenía vínculo, es un papá presente. Más allá de rumores que quieran implantar quizás para desviar el foco de atención del lado de la mamá, que hoy todos hablan de ella, no nos vamos a enganchar en eso”, afirmó.

Gabriel encabezó la búsqueda de la adolescente de 14 años. Incluso, cuando se encontraron los restos en el descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra, él estaba ahí con los investigadores.

Además, habló sobre su relación con la mamá de Agostina. "Hubo un conflicto familiar por una cuestión de cuidados y diferencias" . Su abogada explicó que "Gabriel quería una forma y no había esa forma de otro lado".

Según revelaron fuentes judiciales, Melisa denunció en 2015 a Vega por un supuesto abuso contra Agostina que en ese momento tenía tres años. Esta causa se cerró al año siguiente. "La nena en una oportunidad mintió y se retractó y todo eso se consta en actas", dijo la abogada del papá.

En agosto de 2025, la madre de Agostina lo volvió a denunciar porque le habría pegado a a la adolescente. "Él está imputado por lesiones leves . El padre le descubre en el celular fotos que su hija le mandaba a un chico mayor que ella y le habría pegado por eso", dijeron fuentes judiciales. Esta causa sigue en investigación.

Melisa Heredia declaró que ella misma ayudó a juntar plata para pagar la fianza de $ 5.000.000 que se le impuso a Barrelier por la causa de privación ilegítima de libertad.

“ Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, dijo Heredia a La Voz la semana pasada.

Melisa tuvo una relación con el presunto asesino de su hija. Incluso, la mujer intercambió mensajes con Barrelier cuando todavía se buscaba a Agostina con vida. “Claudio, por favor, tené piedad con mi hija. Nosotras no te hicimos nada, Claudio. ¿A quién se la diste? Claudio, deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño”, le dijo ella.

"Que le diga a la gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada, agárrensela con su familia. Mi hija no tiene nada que ver. Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido”, agregó la mujer.

Los mensajes " ¿A quién se la diste?", "deciles que me la devuelvan", "que no le hagan daño" o "agárrensela con su familia", sugieren que Melisa algo sabía de las actividades que hacía Barrelier en su domicilio o la gente con la que se relacionaba. Sin embargo, Melisa reconoció que fue ella quien le pasó el número de Barrelier a su hija.

En tanto, el acusado tenía contrato con la Municipalidad de Córdoba y se desempeñaba en el área de Tránsito. Figura como empleado de una firma tercerizada, Squad Security , que presta servicio al municipio cordobés.

El hombre de 33 años habría ingresado a la municipalidad por el concejal Ricardo Moreno , quien reununció a su cargo luego de ser desplazado esta semana por el intendente de Córdoba.

Incluso, Jorge Sánchez Bianco, el defensor que tuvo Barrelier cuando quedó detenido y que luego renunció, es socio de Moreno en su estudio jurídico, además de ser su yerno.

Además, Barrelier era socio de Instituto de Córdoba y parte de la barra. Circuló en redes sociales un video en el que se ven banderas del club y una gran cantidad de personas en la vivienda de Juan del Campillo 878, donde los investigadores creen que habría sido asesinada a Agostina.

Incluso, los vecinos expresaron que era muy díficil convivir con esa gente cuando se jugaba un partido de Instituto. “Esto era un aguantadero”, aseguraron.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín