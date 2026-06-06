Se conoció el resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari: “Un ACV no traumático”

El resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari arrojó que la causa de muerte del cantante de 77 años fue “ un ACV no traumático ”.

Se conoció además que su cuerpo fue encontrado en la pileta de su casa por su cuidadora , aunque el informe descartó que se haya ahogado , según pudo saber TN . Se espera que en los próximos días se realicen análisis complementarios para obtener datos concluyentes sobre su fallecimiento.

El fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió en su casa de Parque Leloir, donde vivía junto a su familia. Luego de que se conociera la trágica noticia, la Justicia inició una investigación de protocolo , una medida habitual en este tipo de situaciones.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó , la cual será la encargada de determinar las circunstancias exactas en la que murió el artista y dejarlo asentado en el expediente.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, durante esta madrugada el músico se metió a la pileta climatizada de su casa. Mientras se encontraba allí, sufrió un “ACV hemorrágico” y murió de forma inmediata .

Poco después, fue encontrado por su cuidadora, quien al llegar y no encontrarlo, lo buscó en el sector de la piscina. “ Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica ”, indicaron.

Los médicos le realizaron maniobras de reanimación pero, a pesar de los esfuerzos, se confirmó la muerte del Indio. “ No hubo ahogamiento ”, sostuvieron.

Horas más tarde, los seres queridos del artista compartieron un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram, donde lo despidieron con un sentido mensaje .

“ Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está . No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta; es el mismo que sienten ustedes”, escribieron.

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949. En la década del ‘50, su familia se mudó a La Plata, ciudad en la cual el “Indio” pasaría gran parte de su niñez y adolescencia, para luego conocer a Skay Beilinson y así juntos formar una de las mejores bandas del mundo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Al ícono del rock nacional le habían diagnosticado Parkinson hace diez años. En su momento, él mismo había hecho referencia a la enfermedad con su habitual ironía.

“Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida”, pronunció el 12 de marzo de 2016 . Lo hizo de manera sorpresiva frente a unos 150.000 fanáticos en el Hipódromo de Tandil.

Fuente: TN