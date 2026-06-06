Detuvieron a un policía, a su padre y a su hermano por abusar sexualmente de una integrante de su familia

La Justicia detuvo a tres integrantes de una misma familia de la localidad de Palmira, departamento de San Martín, Mendoza. Los tres hombres fueron acusados de haber sometido sexualmente, en reiteradas ocasiones, a una mujer que hoy tiene 35 años.

El caso salió a la luz luego de que la víctima lograra radicar la denuncia ante la fiscalía especializada en Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual. Según la investigación, los abusos comenzaron cuando la mujer era adolescente y fue sometida a las vejaciones durante gran parte de su vida.

El expediente quedó a cargo del fiscal Federico Bergamín, quien avanzó con distintas medidas y pruebas que terminaron con la captura de los sospechosos.

El primero en ser detenido fue el padre de la denunciante, según consignó el diario Los Andes . La Justicia lo imputó por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo , aunque no se ha podido determinar en cuántas oportunidades cometió las agresiones.

Los dos hijos del hombre, hermanos de la denunciante, también fueron detenidos e imputados. Uno de ellos fue acusado de abusar sexualmente tanto de la mujer como de una de sus propias hijas.

Uno de los datos más impactantes surgió a partir de la situación de uno de los hijos de la denunciante, que hoy tiene 10 años.

La mujer contó que, debido a los abusos sufridos, no sabía quién era el padre biológico del menor. Por eso, la fiscalía ordenó estudios genéticos.

Mediante el cotejo de perfiles genéticos en el sistema CODIS, los científicos descubrieron que el ADNI del nene es compatible con uno de los hermanos de la denunciante, un policía de 29 años que trabajaba en la Policía Rural de la zona Este.

Con esa evidencia, el fiscal ordenó un allanamiento en una vivienda de Palmira. El miércoles, el sospechoso fue detenido y trasladado a una dependencia policial. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma reglamentaria, cargadores, municiones, un chaleco balístico y un celular para sumarlos a la causa.

Con los tres acusados detenidos, la fiscalía sigue reuniendo pruebas para determinar la magnitud de los hechos y establecer las responsabilidades penales de cada uno.

La causa sigue bajo investigación, y continúa la recolección de testimonios, pericias y otros elementos clave.

Fuente: TN