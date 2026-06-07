Violento ataque de la barra brava de San Miguel: cinco policías heridos

Cinco efectivos de la Policía Municipal de San Miguel resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras un ataque perpetrado por integrantes de la barra brava del club local, en la previa del encuentro ante Defensores de Belgrano, este sábado y durante un operativo de rutina en la avenida Presidente Perón al 2600.

El episodio se produjo cerca de las 14:20, cuando los agentes intentaban identificar a dos hombres que circulaban en una motocicleta sin casco, en inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas donde iba a disputarse el partido por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional, indicaron fuentes del caso a Infobae .

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento policial era una intervención simple y rutinaria, ajena a cualquier situación vinculada con barras bravas. En ese contexto, varias camionetas vinculadas a la barra aparecieron en la zona y, minutos más tarde, se sumaron otros grupos provenientes de diferentes puntos, quienes atacaron de manera desmedida y sin motivo aparente a la fuerza policial .

SM Noticias informó que alrededor de 50 personas rodearon a los policías y los agredieron con golpes y piedras.

A raíz de la violencia ejercida, cinco efectivos sufrieron lesiones, mientras que uno de ellos debió ser operado y evoluciona favorablemente. Además, varios patrulleros, una motocicleta policial, comercios y viviendas cercanas sufrieron daños materiales .

La zona donde ocurrió el ataque suele ser un punto de encuentro habitual para la barra brava, lo que pudo haber facilitado el “encuentro” con los agentes , según reconstruyeron fuentes policiales.

El club involucrado está presidido por Federico Almada , dirigente ligado al dirigente político Jesús Cariglino y titular de los salones de eventos “Janos”, de acuerdo al medio local.

Tras los incidentes, la investigación y la identificación de los autores permanece en curso, concentrada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°18 de Malvinas Argentinas.

Se cree que los autores del ataque son miembros de la facción de la barra denominada “La banda de la plazoleta”.

Las autoridades trabajan para individualizar a los responsables y esclarecer las circunstancias de la agresión. Hasta el momento, no se registraron detenciones .

En tanto, San Miguel y Defensores de Belgrano empataron en cero, pese a que la visita jugó gran parte del encuentro con 10 jugadores, debido a la expulsión de Juan De Tomaso.

Fuente: Infobae