La muerte del Indio Solari: citarán a declarar como testigo a la médica que lo trataba por el párkinson

Mientras se desarrolla la despedida del Indio Solari en Villa Domínico , la investigación por averiguación de causales de muerte del músico avanza hacia su clausura , indicaron fuentes del caso a Infobae .

Aunque la autopsia fue concluyente - un sangrado producto del ACV hemorrágico -, el fiscal Lucio Rivero no quiere dejar ningún cabo suelto, por lo que solicitó estudios complementarios de rigor: toxicológico, de ADN y de vísceras.

El caso tiene tratamiento primordial debido a su entidad: se trata de un ídolo y un ícono del rock argentino. Por esa razón, el Ministerio Público Fiscal gestionó facilidades y celeridad para cada una de las medidas solicitadas.

Por otro lado, Rivero citará a declarar como testigos a quienes estaban en la casa en el momento del hallazgo y a aquellos que llegaron de forma inmediata y que estaban presentes cuando llegó el fiscal, cerca de las 8.30 de la mañana del viernes 5 de junio.

Se trata de unos seis testigos. Entre ellos, la cuidadora, la mujer del Indio y su hijo. Se estima que esto ocurrirá durante esta semana o la próxima. Los investigadores quieren darle espacio al duelo de sus seres queridos.

Asimismo, las fuentes adelantaron a este medio que llamarán a declarar como testigo a la médica tratante del músico. Su nombre se preserva.

El Indio anunció públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson en marzo de 2016, durante un histórico recital en Tandil. “ Mr. Parkinson me anda pisando los talones , pero no me voy abajo tan fácil del escenario”, expresó.

El mítico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue encontrado muerto dentro de la pileta climatizada de su residencia de Parque Leloir , cerca de las 8 de la mañana del viernes pasado.

Aunque en un principio se barajaron varias hipótesis , que iban desde un tropiezo y una caída al agua accidental al desvanecimiento, finalmente, la autopsia determinó que El Indio murió mientras se relajaba.

Antes, había cenado con su pareja, su hijo y un colaborador. “ Fue una desgracia ”, indicaron las fuentes. Desde el inicio, se descartó un escenario de negligencia o criminalidad.

Infobae pudo saber que la voluntad del músico era la cremación, pero no podrá ser, al menos hasta que el trámite judicial se cierre. Mientras tanto, será trasladado a un cementerio de la zona sur del conurbano .

Tras una despedida íntima en su casa de Ituzingó, este domingo, desde las 10 de la mañana, los fanáticos despiden al artista en el Microestadio Gatica -ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda-. Muchos pasaron la noche en el lugar, en una vigilia a puro rock, tatuajes y baile.

Ese lugar se eligió luego de que Racing diera su negativa . En la organización estuvo involucrado Máximo Kirchner , quien entabló gestiones con La Academia y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , por tal motivo. También existió una llamada entre el diputado y el gobernador Axel Kicillof para tratar cuestiones operativas del velatorio público.

Fuente: Infobae