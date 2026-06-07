En el Día del Periodista, Victoria Villarruel volvió a diferenciarse de Javier Milei: dijo que nunca va a limitar el acceso de la prensa al Senado

Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei , a través de un mensaje por el Día del Periodista , donde reconoció la "honestidad y respeto por la verdad" de quienes desarrollan esta profesión.

"La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No periodistas que militen relatos mientras esconden la realidad que viven millones de argentinos todos los días", posteó en X.

En un extenso mensaje, la vicepresidente hizo referencia, aunque sin mencionarlo directamente, al cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada .

"Como Presidente del Senado creo profundamente que las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía . Por eso, en esta Casa de las Provincias nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar ", señaló.

De esta manera, la vice volvió a mostrar una postura distinta al mandatario, quien h abitualmente se manifiesta en discursos y en redes sociales contra los periodistas , al punto de asegurar que "el 95% de los periodistas son delincuentes".

"El Congreso de la Nación debe seguir siendo un ámbito de pluralidad, de diálogo y de convivencia democrática, aun en medio de las diferencias", sentenció Villarruel.

En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda. La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No… pic.twitter.com/sYf0uxqoRS

En contraposición, en medio de la conmemoración por el Día del Periodista, el presidente Milei posteó mensajes en contra de profesionales como María Laura Santillán, o reposteó publicaciones que se pueden resumir en su frase: "No odiamos lo suficiente a los periodistas (NOLSALP)".

En abril, con el título "Escalada de agresión a la prensa", el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó por la "gravedad institucional" que tienen los "discursos de odio" del Presidente.

El Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA destacó que en los últimos días Milei usó su cuenta en la red social X para retuitear mensajes que tildaban a los periodistas de "terroristas encubiertos" que traicionan a su patria por dólares, "terrorismo mediático financiado", "mercenarios de la desinformación", "periodismo basura" o amenazas directas de "quien desafía al león acepta los resultados", con la imagen de un león cazando una presa.

Fuente: Clarín