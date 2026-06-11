Villarruel reaccionó con dureza a la declaración de Adorni: “Me parece una vergüenza”

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , después de sus afirmaciones sobre su declaración jurada en una entrevista con José Del Rio en LN+ . La funcionaria definió como una “ vergüenza ” su accionar y sus explicaciones e ironizó sobre los dichos del también vocero: “ Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico “.

Fue minutos después de la entrevista que un usuario identificado como Gero indicó en sus redes sociales que este miércoles era su cumpleaños. “Lo único que me faltaría para culminar este día tan lindo es que la vicepresidente me desee una cascada de éxitos para esta nueva etapa de mi vida”, escribió. Entonces Villarruel respondió, cumplió su pedido e ironizó en referencia a la remodelación en la casa situada en el country Indio Cua de Manuel Adorni.

También reaccionó a las explicaciones que dio el jefe de Gabinete. “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico” , bromeó en referencia a versiones que trascendieron sobre cómo Adorni hizo su patrimonio.

En tanto, en respuesta a ese comentario, otro usuario le consultó a la vicepresidenta sobre la entrevista a Adorni en LN+ y le preguntó si creía en sus declaraciones. Villarruel, al respecto, afirmó: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones" .

La titular del Senado ya había cuestionado al jefe de Gabinete en el marco de su declaración jurada. Semanas atrás aseguró, durante una visita a Rosario, que estaba esperando que presente la documentación.

En esa ocasión, además, se refirió a su distanciamiento con el Gobierno. “Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto si a mí me llegaran a faltar [el respeto], igualmente no respondería con faltas de respeto. La convivencia en sociedad debe ser basada en eso ”, añadió.

A su vez, la vicepresidenta evitó responder si el jefe de Gabinete debía renunciar: “No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente , su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos".

Este miércoles, el jefe de Gabinete dio una entrevista exclusiva a José Del Rio, en LN+, donde dijo que presentó las explicaciones de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción . El vocero, investigado por enriquecimiento ilícito, sostuvo que, junto con su esposa, Bettina Angeletti, ahorraron “en negro, como todos los argentinos ”.

En ese momento, Del Rio le preguntó por qué no declararon el dinero y Adorni contestó: " No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años “.

Sin embargo, en marzo , el jefe de Gabinete había hecho una afirmación en sentido opuesto. “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”, afirmó en esa ocasión, en el marco de una conferencia de prensa.

Asimismo, el funcionario también contó que analizó dar un paso al costado de su cargo y que lo que lo hizo mantenerse fue pensar que la denuncia en su contra se trata de un intento de perjudicar al Gobierno. “ A mí me dolió un montón que me traten de chorro . Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba , después iban a venir por otros. Tenía todo para demostrarle a Milei que las acusaciones eran falsas y el Presidente confió en mí “.

Fuente: La Nación