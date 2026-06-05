Video: un subcomisario de la Bonaerense mató a dos ladrones que intentaron robarle frente a su familia en La Matanza

Un subcomisario de la Policía Bonaerense mató a dos delincuentes que intentaron robarle su camioneta frente a su familia mientras salía de su domicilio en La Matanza; un tercero resultó herido. El hecho ocurrió en la mañana de hoy viernes en La Tablada , cuando Walter Pacheco se disponía a llevar a sus hijos al colegio en su Volkswagen Amarok.

Allí, su pareja fue rodeada por cuatro ladrones armados , según puede verse en el video del hecho, que ilustra esta nota. De inmediato, Pacheco descendió del vehículo y comenzó a disparar con su arma reglamentaria. Uno de los delincuentes fallecidos fue identificado como Tobías Robles, con antecedentes por homicidio en ocasión de robo: había salido de prisión hace dos meses. Robles fue trasladado al hospital Ballestrini todavía con vida , donde finalmente murió.

El segundo delincuente muerto -cuya identidad se desconoce- fue hallado a poca distancia del lugar del hecho, en la esquina de Rincón y Gaboto . Tras su fuga, el cómplice que sobrevivió intentó incendiar el auto en el que se trasladaba la banda en un complejo habitacional de la zona; sin embargo, el personal de la Comisaría de La Tablada lo encontró a tiempo y logró apagar las llamas. El auto será peritado en busca de prueba forense.

La Policía Bonaerense y el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza , trabajan para esclarecer el hecho.

Fuente: Infobae