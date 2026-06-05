Mauricio Macri le lanzó una chicana a Javier Milei, luego de la aprobación del pliego de la jueza Michelli: “Supongo que lo va a firmar”

Desde un acto en la Legislatura porteña, el expresidente Mauricio Macri se refirió a la polémica que envolvió al Gobierno nacional en la última semana: el pliego para la candidata a jueza María Verónica Michelli .

El líder del PRO se refirió al visto bueno que dio el Senado de este jueves a la candidatura e instó a Javier Milei a "firmar" su designación.

"Supongo que lo va a firmar", chicaneó Macri. "Tenemos que nombrar a los mejores jueces y no ser amigos de ninguno", dijo el presidente al sitio Noticias Argentinas , al ser consultado por las candidaturas a la Justicia, y con esto se distanció de la postura mostrada por el actual presidente de la Nación.

"Hay que defender la independencia de los poderes, siempre lo dije. Si hay confianza, hay inversiones y si hay inversiones, hay empleo. Hay que respetar a la Constitución" , reafirmó Macri.

Y agregó: “Tienen un rol clave para generar confianza, porque respetan la Constitución Nacional y dentro de eso los derechos de propiedad”, afirmó Macri.

La postura mostrada por el exmandatario nacional está en el centro de una semana de alta tensión política en torno al proceso de cobertura de vacantes judiciales, y tiene como foco la polémica por el pliego de la candidata a jueza.

De hecho, Milei intentó retirar esa postulación por el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, pero el Senado resistió la maniobra.

Este jueves, e l Senado aprobó recientemente 74 pliegos judiciales , un hecho que Milei celebró como un "hito" y el "inicio de la reconstrucción de la Justicia". Sin embargo, el Gobierno intentó sin éxito retirar la postulación de la jueza Michelli.

Tras la media sanción, se especula que desde la Casa Rosada puedan "congelar" dicha designación . Es decir, postergar indefinidamente dicho decreto, bajo el argumento de que el tribunal para el que fue propuesta (el TOF III de La Plata) aún no está habilitado por el Poder Judicial.

La maniobra, puede traerle un costo político al gobierno de Milei, ya que el caso adquirió una importante visibilidad mediática y Michelli recibió el apoyo no sólo político sino también distintas organizaciones vinculadas a la Justicia, donde también podría terminar de definirse el tema si Milei se resiste a completar el trámite.

Fuente: Clarín