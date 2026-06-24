Video: los fanáticos de Bangladesh tradujeron “Muchachos” para celebrar el cumpleaños 39 de Messi

"Acá sabemos todo de la Selección Argentina, o casi todo", desafía simpático Jahangir Alam (45), bangladesí y más conocido como Jewel. No es una novedad el amor y la pasión que en Bangladesh se vive por el equipo de Scaloni, ya que en Catar se pudo palpar cómo cientos de miles de personas festejaron como si fuera su propia selección. "Para mí sigue siendo inexplicable y me sigue sorprendiendo , porque cada vez somos más millones los que tenemos la celeste y blanca en el corazón", cuenta.

Jewel vive en Daca, la multitudinaria capital del país asiático, que es vecino de India. "Desde hace siete años enseño español, pero de Argentina en la Universidad de Brac , donde cada vez hay más alumnos que quieren aprender. ¿Sabés por qué? Porque quieren estar cerca de la cultura de ustedes, quieren conocer las palabras que pronunciaba Maradona, el héroe de mi infancia, y ahora Messi, nuestro dios deportivo", comenta.

Se expresa de manera fluida, con un argentino impecable, aunque habla en voz baja porque "en casa todos duermen". Claro, es primera hora de la tarde en Buenos Aires y en Bangladesh son nueve horas más y es casi medianoche: "Este miércoles madrugo para ir a trabajar, pero me gusta mucho hablar con porteños, mendocinos, cordobeses... Es gente que siento cercana. Además me viene bien para incorporar más vocabulario".

"Lo más importante del miércoles será celebrar el cumpleaños de Messi en todo el país, por eso tradujimos la canción "Muchachos" , que nos encanta, al bangladesí, para que millones de personas la canten. Será una fiesta inolvidable, no tengo dudas. Pensá que en este país el 140 millones de personas -somos casi 200 millones- hinchamos por Argentina. ¿Sabés lo que puede ser esta canción cantada por todo un país? Ya no sabemos más qué hacer para que Messi visite Bangladesh -dice tentándose-. Antes de morirme, quisiera una foto con él, se me tiene que dar", anhela.

El video de la canción de La Mosca, se hizo viral en Bangladesh y llegó a la Argentina hace poco. Se ve a Jewel con tres amigos, uno con la guitarra, cantando "Muchachos", que en bengalí se dice Thelerá: "Yo la escribí, la traduje y grabamos la canción leyéndola, porque no es fácil para el resto. Yo me la sé, me encanta y se las expliqué, les conté de qué se trata y les encantó la idea de traducirla. La grabamos hace unos días y este miércoles será la razón ideal para popularizarla ante millones de bangladesíes".

Es locuaz Jewel, que parece más entusiasmado que los propios argentinos. "A Maradona no lo pudimos conocer, lamentablemente se nos fue, pero resultó el primer gran héroe del pueblo de Bangladesh. Fue nuestro gran justiciero. Y Messi es el mejor de todos los tiempos y sabemos que no es sencillo que venga a este país, tan alejado de Miami, donde vive, pero nos conformaríamos con un mensaje para nosotros, con unas palabras... Para nosotros que Messi pronuncie la palabra Bangladesh sería histórico" , dice.

Se le pregunta por qué se lo considera "justiciero" a Maradona y profesor nacido en Daca sonríe con picardía: "Fue quien puso al imperio inglés del fútbol de rodillas. Con la mano de Dios primero y con el mejor gol de todos los mundiales después hizo feliz a un pueblo. Desde 1986 él se convirtió en nuestro primer gran héroe fuera de nuestras fronteras".

"Ver tendidos en el césped a los ingleses -continúa embalado- para nosotros fue un acto de justicia. No te olvides que Inglaterra nos colonizó casi doscientos (1757-1947) . Esos piratas nos oprimieron, nos quitaron todo y nos dejaron muy pobres, porque nosotros teníamos otra realidad... Entonces, imaginate lo que representa haber dejado afuera a Inglaterra en aquella oportunidad. Ojalá que Messi repita la historia en una final, sería grandioso".

Jewel deja ver una camiseta muy particular que luce orgulloso y dice que fue él quien la diseñó. "¿La viste bien?", pregunta en la videollamada con Clarín y añade: "Esta remera está empezando a ser furor en la ciudad de Daca. Se me ocurrió a mí combinar los colores de ambas banderas y llamarla Banglatina. Cuestan 4 dólares y los argentinos la verán mucho en la fiesta de este miércoles".

Otro de los sueños que tiene este encantador personaje que vive a casi 17.000 kilómetros de Argentina es que muere por conocer Buenos Aires. "Leo mucho sobre la vida en esa hermosa capital, que para nosotros es como un paraíso. A veces voy caminando por la calle y me pongo a pensar qué feliz sería recorriendo la zona de la Bombonera , donde esta mi amado Boca Juniors, tomando mate y escuchando tangos como 'Por una cabeza'. Sería imposible pagar el viaje, pero creo que al embajador argentino Marcelo Cesa no le costaría mucho hacer el intento. Existen los intercambios culturales, si él quisiera se podría", guiña un ojo.

Pese a su efervescencia, Jewel dice que no es "un enfermo hincha", sino que le gusta estar en un término medio. "Debe ser porque ya estoy un poco grande, pero estoy en la etapa en la que me disfruto viendo el partido tranquilo, analizando las jugadas y también rodeado de la multitud. El primer tiempo con Austria lo vi al aire libre con mis amigos y el segundo tiempo lo compartí con mi familia. Sufrí mucho, pero no tanto como aquel partido de México en el Mundial de Qatar. Ahora lo veo al equipo más seguro, con más confianza", indica.

Y promete mandar fotos de la celebración por los 39 de Messi: "Yo estaré en una plaza céntrica donde se calculan entre ocho mil y diez mil fans. Se pondrá una pantalla gigante con los goles de Messi, música nuestra y bailes típicos . Por supuesto que no faltará 'Muchachos', la canción estrella. Lionel será homenajeado como un rey y cuando vea como en distintas ciudades se replique el festejo, yo creo que tendrá ganas de conocer este país que tanto lo adora o enviarnos un mensaje. Aquí lo esperamos con los brazos abiertos y vivirá la experiencia de su vida".

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín