“Se rompió la dirección y no pude hacer nada”: declaró el chofer que arrolló a un grupo de personas y mató a una joven en Mar del Plata

“ Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada ”, le dijo al fiscal Mariano Miralles, el chofer de la línea 532 que terminó subiéndose a una dársena arrollando a un grupo de personas y matando a Guadalupe Oriana Merlos , de 18 años, en zona de Bulevar Marítimo, Mar del Plata.

Miralles (30 años) le dijo al fiscal Germán Vera Tapia que estaba haciendo su recorrido habitual cuando sucedió la falla mecánica en la unidad que generó que el vehículo se salga de recorrido y arrollara a siete personas, en la dársena de Bulevar Marítimo, entre Rivadavia y San Martín, cerca del skatepark.

Tras el hecho, el hombre quedó detenido en la Comisaría 4° de Mar del Plata, pero el fiscal dijo que lo tuvieron que sacar porque " lo querían linchar ", según afirmó en declaraciones a LU6 Radio Atlántica .

Este martes el chofer recuperó su libertad, mientras se espera el resultado de las pericias. Según el fiscal, la pericia mecánica se realizará el próximo viernes, pero la accidentológica puede tardar aproximadamente un mes. "Tengo algunos videos que muestran que venía a velocidad normal . No tengo determinado nada sobre los frenos porque se cortó la corriente cuando se produjo el hecho", informó.

" El volante giraba pero no giraban las ruedas . Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad - confirmó el fiscal -. El extremo de la dirección quebrado o salido de su eje.. No me pareció roto por el golpe", señaló Vera Tapia durante la entrevista radial.

Y agregó: "Hay que comprobar todo, pero la VTV estaba vigente y tenía seguro, y el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo. La unidad no era de las nuevas pero tampoco era muy vieja".

En principio, los dichos de Miralles parecen coincidir con el relato de los testigos que iban a bordo de la unidad. Según Vera Tapia, tres mujeres con las que habló después de ocurrido el hecho manifestaron que "el chofer venía conduciendo normal, a velocidad normal, que paraba en las paradas que tenía que parar, que frenaba en los semáforos, que no iba escuchando música, y frenó en el último semáforo antes de la dársena . Ahí [las pasajeras] se dieron cuenta que la unidad se había roto y que el chofer volanteaba y no lo podía controlar”.

Además de la víctima fatal, por le incidente hay seis personas con heridas de variada gravedad, aunque estables. El de mayor gravedad es Thiago Vera, que está internado en terapia intensiva. El joven de 19 años sufrió un fuerte traumatismo en la cara y la cabeza y fractura de un miembro inferior.

De acuerdo con el parte médico, el resto de los heridos son: un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; otra con fractura de fémur y una más con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Fuente: Clarín