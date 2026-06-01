Video: la intrépida serie de asaltos en una zona VIP de San Isidro que terminó con tres detenidos

En los últimos días, la Policía Bonaerense arrestó a tres sospechosos acusados de cometer una ola de asaltos en la zona de La Horqueta , uno de los sectores más exclusivos del partido de San Isidro. Entre los acusados se encuentra un empleado de una firma de correo privado .

El 25 de mayo último, un comando de al menos cuatro delincuentes ingresó poco después de la medianoche a una casa de la calle Bermejo para desvalijarla. Armados con pistolas, linterna en mano, entraron por la parte trasera de la propiedad , algunos a cara descubierta. Fueron filmados por una cámara de seguridad: el video ilustra esta nota. No habría moradores en la casa aquella noche. El botín fue de dos millones de pesos en efectivos, más un fajo de dólares. El dueño llegó a la casa poco minutos después de que los ladrones escaparan.

El 28 de mayo, tres días después, los sospechosos entraron por la fuerza a la casa de un abogado de 63 años . Tres hampones rompieron una reja lateral para darse paso. Ya en la casa, maniataron al abogado y su empleada doméstica para quitarle joyas, computadoras, dos mil dólares y las llaves de su Ford Fiesta, que se convirtió en el vehículo de fuga. Pocos días después, la banda cometió un asalto más.

Así, comenzó una investigación a cargo de la fiscal Paula Hertrig , con tareas de campo de la Comisaría 9° de San Isidro de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I a cargo del comisario general Lucas Borge-.

Los análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas llevaron a la ruta de los autos de fuga , entre ellos Volkswagen Vento y un Peugeot 308. Los allanamientos, ocurridos en Don Torcuato, Grand Bourg y Los Polvorines, terminaron con un botín de varias joyas y pertenencias de las víctimas. El seguimiento del Volkswagen Vento -que tenía pedido de captura por robo tras una denuncia en una comisaría de José C. Paz realizada el 23 de mayo último- llevó a la captura de Andrés P., de 20 años, el primer sospechoso en la lista.

Leandro S., de 36 años, oriundo de Grand Bourg , el tercer detenido, tuvo una decena de empleos en blanco en su vida, principalmente en empresas tercerizadoras. Fue detenido con el buzo de Andreani Logística , para la que trabaja, al menos, desde junio del año pasado según registros previsionales. Otro joven de su familia cayó junto a él.

Una versión inicial del caso indicaba que Leandro S. supuestamente usaba su rol como empleado de un correo privado para realizar tareas de inteligencia y recolectar información sobre sus posibles víctimas. Esta versión fue rápidamente desmentida, ya que Leandro S. no participaba en repartos ni tenía tareas de calle; era un empleado de planta operativa, donde no tendría acceso a la información de los destinatarios de los paquetes, de acuerdo a fuentes del caso. Que trabajara en Andreani era, por lo pronto, una simple coincidencia.

Fuente: Infobae