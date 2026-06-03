Video: furiosa persecución a tiros en La Matanza a un ladrón con prisión domiciliaria

Una furiosa persecución ocurrió en la periferia de la villa San Petersburgo en La Matanza. Dos sospechosos, identificados como Kevin Bazán y Damián Chacón , terminaron ensangrentados en el asfalto tras una carrera a tiros contra el personal de la Comisaría Centro 5° de San Alberto de la Policía Bonaerense.

El hecho ocurrió el 15 de mayo último , aunque trascendió en las últimas horas. Ambos sospechosos viajaban en una camioneta Renault Sandero Stepway blanca a toda velocidad.

Así, chocaron contra un árbol y volcaron en plena carrera. El vuelco fue filmado por una cámara de seguridad de un vecino de la zona; el video ilustra esta nota. Los efectivos de la Comisaría 5° llegaron poco después. Por el análisis en la numeración descubrieron que la camioneta tenía un pedido de secuestro por robo firmado el día anterior.

Así, Chacón y Bazán terminaron bajo arresto , con una causa por encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad y abuso de arma, a cargo de la UFI N°12 de La Matanza. El cruce de información en el sistema también determinó que Chacón debía cumplir arresto domiciliario en una causa a cargo de una fiscalía de menores de la zona. El supuesto delito: intentar matar a un chofer de aplicación en un asalto .

Ambos venían de una jornada intensa, por lo visto. Su cómplice Bazán, de 21 años, había sido denunciado el día anterior por amenazas por una mujer de la zona en la misma comisaría donde estaban destinados los policías que lo detuvieron. También tenía antecedentes por robo.

Los disparos comenzaron en la esquina de Rucci y Gavilán , donde la Bonaerense intentó interceptarlos. Allí los delincuentes abrieron fuego y un sargento disparó de vuelta con su arma reglamentaria. Entonces, comenzó la carrera.

Tras el arresto, ambos sospechosos atravesaron una revisión médica. Bazán presentó fracturas en pelvis y clavícula ; Chacón tenía una fractura de cráneo.

El submundo matancero dejó otros dos muertos esta semana: el comisario Diego Fernando Ponce , de 46 años, muerto a tiros en un robo en González Catán y el chofer de aplicación Lucas Ezequiel Olivera , asesinado por ladrones en Rafael Castillo mientras iba a bordo de su Ford Kinetic a buscar a un pasajero. Hay un joven de 19 años detenido por el crimen de Ponce; el sospechoso se encontraba, también, bajo prisión domiciliaria .

Horas antes del crimen en Rafael Castillo, la Bonaerense, con los detectives de la Comisaría de Altos de Laferrere, arrestó a cuatro sospechosos acusados de asaltar a nueve choferes entre mediados de abril y comienzos de mayo. Fueron acusados, entre otros delitos, de tentativa de homicidio.

Fuente: Infobae