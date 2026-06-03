Condenaron a los jefes de la red de abogados caranchos que estafaba aseguradoras: uno había sido policía 15 años

Walter Damián Lobo y Jorge Luis Messina, señalados como jefes de la red de abogados caranchos acusados de estafar a compañías de seguros con falsos reclamos, fueron condenados este martes a cinco años de prisión por la justicia de Lomas de Zamora.

El fallo se dio a conocer en el marco de un juicio oral a cargo de los jueces Alejandro Claudio Sgarlata, Ignacio Etchepare y Lucía Copertino, donde la Superintendencia de Seguros de la Nación participó como particular damnificada. Por su parte, en representación a las aseguradoras, estuvieron los abogados Fernando Ricciardini, Ana Durañona y Vedia y Nicolás D’Albora .

Los ahora condenados eran los únicos dos miembros de la banda que no habían acordado un juicio abreviado y eligieron enfrentarse a un debate oral. El resto de los integrantes de la asociación ilícita habían sido condenados previamente a tres años de cárcel.

La acusación contra Lobo y Messina era mayor. El primero, de profesión abogado como la mayoría de los imputados, recibió una pena de cinco años y ocho meses de prisión , con la inhabilitación para ejercer durante el mismo período.

A Messina, por su parte, lo condenaron a cinco años y diez meses de prisión , con igual inhabilitación profesional. Su trayectoria tiene una particularidad: antes de recibirse de abogado, había trabajado quince años como jefe de calle en la Policía Bonaerense . Esta doble condición generó fuerte controversia durante el debate, porque la fiscalía sostuvo que la experiencia policial facilitó la operatoria.

Ambos fueron condenados por " asociación ilícita en calidad de jefe “. En el caso de Messina , se sumaron tres hechos de defraudación en grado de tentativa, ya que logró llevar adelante demandas truchas contra compañías aseguradoras usando datos y personas falsas.

El eje de la maniobra reconocida por los jueces fue la utilización de personas de bajos recursos . Los acusados las contactaban y usaban su identidad para presentar demandas judiciales falsas contra compañías de seguros, simulando lesiones y accidentes que nunca ocurrieron.

Incluso, según la sentencia, hubo casos en que las víctimas reales fueron personas analfabetas o inexpertas, algo que la fiscal Mariana Monti consideró un agravante para aumentar la pena destinada a Messina .

La propia resolución cita el aprovechamiento de la “corta edad e inocencia frente al engaño, de aquellas personas que fueron utilizadas como medio para lograr propósitos económicos”. El fallo, además, agrega que los acusados lograron “la fácil manipulación y el engaño a estas inexpertas personas, aunque sin excluir el analfabetismo de una de ellas”.

El juez Sgarlata señaló que el impacto de estos delitos excede el simple daño patrimonial a la aseguradora. " Cuando un abogado delinque, sobre todo en el ejercicio o en ocasión de su profesión, no solo vulnera la norma penal, sino que además, traiciona aquel mandato institucional, lo cual permite considerar su conducta como una deslealtad inmensa a la función que se le ha confiado “, consideró.

Fuente: Infobae