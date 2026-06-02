Video: discutió con un compañero de trabajo, le puso veneno para ratas en el mate y una cámara la grabó

Lo que parecía una jornada laboral más en una carnicería de la localidad cordobesa de Corral de Bustos terminó con una detención y una investigación judicial.

Una empleada de 46 años fue arrestada acusada de intentar envenenar a un compañero de trabajo luego de una discusión. Según la investigación, colocó veneno para ratas dentro del termo que el hombre utilizaba para tomar mate. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

De acuerdo con los investigadores, la mujer había mantenido una pelea con otro empleado y, minutos después, aprovechó un momento en el que quedó sola en el sector de trabajo para llevar adelante la maniobra.

Las imágenes muestran a la sospechosa acercarse al termo de su compañero, abrirlo y tirar en su interior una sustancia que, según la causa, sería un raticida . Luego continúa con sus tareas habituales, se mueve por el lugar y vuelve a acercarse al recipiente. En ese momento lo toma y lo agita varias veces, aparentemente para facilitar que el producto se mezclara con el agua caliente .

Poco después, el trabajador utilizó el termo para cebarse unos mates . Con el correr de las horas comenzó a sentirse mal. Primero aparecieron las náuseas y los dolores estomacales. Después llegaron los vómitos y la diarrea. Ante el agravamiento de los síntomas, tuvo que recibir atención médica .

Los estudios realizados permitieron detectar un cuadro compatible con una intoxicación grave y las sospechas comenzaron a apuntar hacia lo que había consumido durante la jornada laboral.

La clave para reconstruir lo ocurrido apareció cuando revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento. Las grabaciones revelaron movimientos que llamaron la atención de los responsables del comercio y derivaron en una denuncia ante la Policía.

La dueña de la carnicería fue quien presentó la acusación formal luego de observar las imágenes. A partir de ese momento tomó intervención la Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos-Ifflinger, que ordenó distintas medidas de prueba.

Entre ellas, el secuestro del termo y del mate utilizados por el trabajador para realizar pericias químicas. Además, efectivos de la División Investigaciones llevaron adelante un allanamiento en la vivienda de la sospechosa .

Durante el procedimiento los agentes secuestraron un teléfono celular y una sustancia compatible con un raticida , elementos que ahora serán analizados por los peritos para determinar si guardan relación con el hecho investigado.

La mujer quedó imputada por el delito de lesiones leves calificadas en grado de tentativa mediante envenenamiento . Sin embargo, la causa continúa avanzando y los investigadores esperan los resultados de nuevas pericias que podrían influir en la calificación legal.

Fuente: TN