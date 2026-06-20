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NACIONALES

Victoria Villarruel, tras la celebración por el Día de la Bandera: “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni; no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él”

Redacción CNM junio 20, 2026

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La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde estuvo sentada a unos metros de Javier Milei pero sin hablarse.

"El acto es muy importante porque la bandera nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad", planteó.

"Es una acto patrio, no es un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni", cuestionó en declaraciones a Clarín y otros medios.

Aunque evitó aplaudir al discurso del Presidente y saludarse con el mandatario, remarcó: "Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín


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