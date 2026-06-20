Victoria Villarruel, tras la celebración por el Día de la Bandera: “Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni; no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él”

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó la presencia del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde estuvo sentada a unos metros de Javier Milei pero sin hablarse.

"El acto es muy importante porque la bandera nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad, honestidad", planteó.

"Es una acto patrio, no es un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni", cuestionó en declaraciones a Clarín y otros medios.

Aunque evitó aplaudir al discurso del Presidente y saludarse con el mandatario, remarcó: "Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín