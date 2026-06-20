Las 5 plantas resistentes al frío y que llenan de color la casa durante el invierno

Las plantas de interior le dan un toque único a cada rincón de la casa. En este marco, existen cinco especies que tienen la particularidad de resistir muy bien el frío y, además, aportar color durante el invierno, por lo que son perfectas para decorar el hogar cuando las temperaturas bajan.

Estas plantas son ideales para quienes buscan sumar vida y alegría a los ambientes en una época en la que muchas especies entran en reposo. Además, requieren pocos cuidados y pueden mantenerse saludables durante toda la temporada invernal.

El ciclamen es una de las plantas más elegidas para el invierno gracias a sus flores llamativas en tonos rosados, blancos, rojos y violetas.

Se adapta muy bien a temperaturas bajas y florece precisamente cuando muchas otras plantas dejan de hacerlo. Lo ideal es ubicarlo en lugares luminosos, pero sin exposición directa al sol.

Además, su floración puede durar varias semanas, convirtiéndolo en un verdadero protagonista de la decoración invernal.

Los pensamientos son famosos por sus flores coloridas y resistentes, capaces de soportar heladas suaves sin perder su atractivo.

Sus pétalos pueden combinar tonos amarillos, violetas, blancos, naranjas y azules, creando un efecto muy decorativo tanto en macetas como en jardines.

Con riegos moderados y buena iluminación, mantienen una floración abundante durante gran parte del invierno.

El brezo es una planta ornamental muy valorada por sus pequeñas flores rosadas, blancas o púrpuras que aparecen en los meses fríos.

Tolera perfectamente el clima invernal y aporta un aspecto delicado y elegante a balcones, terrazas o interiores luminosos.

Además, requiere pocos cuidados y puede mantenerse en excelente estado durante varias temporadas.

La camelia se destaca por producir flores grandes y vistosas cuando muchas otras especies permanecen sin actividad.

Sus flores pueden presentarse en tonos blancos, rosados o rojos y suelen convertirse en el centro de atención de cualquier espacio.

Necesita luz abundante, riegos moderados y protección frente a las corrientes de aire muy intensas.

El kalanchoe es una planta suculenta que combina resistencia y una floración muy colorida.

Produce flores pequeñas agrupadas en tonos amarillos, rojos, naranjas, rosas y blancos, capaces de alegrar cualquier rincón de la casa.

Su principal ventaja es que requiere poco riego y soporta muy bien las condiciones de los interiores durante el invierno.

Para que estas especies se mantengan saludables, es importante ubicarlas en lugares con buena iluminación natural, evitar los cambios bruscos de temperatura y controlar que el exceso de agua no se acumule en las raíces.

También conviene alejarlas de estufas, calefactores o corrientes de aire frío que puedan afectar su desarrollo.

Por su resistencia, belleza y capacidad para florecer cuando otras plantas descansan, estas cinco especies son una de las mejores opciones para llenar de color la casa durante el invierno.

Las plantas que florecen en los meses más fríos ayudan a transformar los ambientes y aportan una sensación de bienestar visual que resulta especialmente valiosa durante los días grises y con menos horas de luz.

Además, permiten mantener el contacto con la naturaleza dentro del hogar y contribuyen a crear espacios más acogedores, agradables y relajantes.

Aunque estas especies son resistentes al frío, los especialistas recomiendan prestar atención a ciertos factores para garantizar una floración abundante y prolongada.

La frecuencia de riego debe reducirse respecto a otras épocas del año, ya que el sustrato tarda más tiempo en secarse. También es importante retirar flores marchitas y hojas dañadas para estimular nuevos brotes y prevenir enfermedades.

Además, conviene protegerlas de las heladas intensas si permanecen en exteriores y utilizar fertilizantes específicos para plantas con flor durante los períodos de crecimiento. Con estos cuidados simples, podrán mantenerse saludables y llenas de color durante todo el invierno.

Fuente: TN