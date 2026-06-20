Pocos lo saben: qué significa el número que aparece en el fondo de los envases de plástico

Botellas de agua, envases de shampoo, recipientes para alimentos y productos de limpieza tienen algo en común: en la parte inferior suelen llevar un pequeño triángulo formado por flechas con un número en su interior.

Muchas personas creen que ese símbolo indica simplemente que el envase es reciclable , pero en realidad su función es otra. El número identifica el tipo de plástico con el que fue fabricado y permite clasificar correctamente el material durante los procesos de reciclaje.

El sistema utiliza números del 1 al 7 para diferenciar las distintas resinas plásticas .

Cada uno corresponde a un material diferente y tiene características específicas en cuanto a resistencia, reutilización y reciclabilidad .

No todos los plásticos se reciclan de la misma manera . Mientras algunos materiales tienen circuitos de reciclaje ampliamente desarrollados, otros son más difíciles de recuperar o reutilizar.

Por ese motivo, identificar el número puede ayudar a separar mejor los residuos y facilitar su tratamiento posterior.

Además, algunos especialistas recomiendan prestar atención a los envases que se reutilizan con frecuencia, especialmente cuando están destinados al contacto con alimentos o bebidas .

Fuente: TN