Una nueva encuesta electoral midió tres duelos clave: Milei vs. Bullrich, Milei vs. Macri y Kicillof vs. Massa

A más de un año para la elección nacional, y cuando aún no está claro siquiera si el proceso 2027 será con primarias obligatorias , las consultoras siguen testeando el terreno. Ahora, apareció una nueva encuesta que evaluó tres duelos clave en la provincia de Buenos Aires: Milei vs. Bullrich , Milei vs. Macri y Kicillof vs. Massa . Hubo dos ganadores claros.

El trabajo es de la consultora Insights , que desde el año pasado realiza mediciones para empresas y clientes de la política. Su último estudio incluyó un relevamiento de 500 casos en territorio bonaerense , entrevistados del 30 de mayo al 2 de junio, con un margen de error de +/- 4%.

Antes de meterse en el terreno electoral, el informe preguntó por la aprobación de la gestión del gobernador bonaerense , Axel Kicillof . Y el referente peronista terminó con balance negativo, pero con un núcleo duro consolidado. Lo resumen así:

"La gestión del gobernador Axel Kicillof presenta un escenario de alta polarización. El 43,9% de los consultados aprueba su desempeño, mientras que el 49,9% manifiesta una evaluación negativa . La diferencia desfavorable es de apenas seis puntos, lo que indica que el gobernador mantiene una base de apoyo significativa en la provincia pese al contexto económico y político nacional".

"La suma de las valoraciones positivas ("Muy buena" y "Buena") del 43,9% consolida un piso político competitivo para cualquier escenario electoral futuro. Kicillof conserva un núcleo sólido de respaldo, aunque predomina una evaluación negativa de su gestión".

El capítulo electoral se divide en tres. Siempre recordando que son datos acotados a la provincia de Buenos Aires (que concentra casi un 40% de los votantes de todo el país), primero se hace una medición por espacio, de cara a la presidencial . Gana el peronismo, aunque con una brecha corta.

"Aunque todavía falta mucho para elegir al próximo presidente del país, ¿hoy a qué espacio político votaría?", plantea el sondeo y el Peronismo lidera con 38,6%. Lo sigue La Libertad Avanza con 33,3% y cierran, alejados: PRO 4%, UCR 2,9% y 15,3% de "no sabe/no contesta".

Luego, la encuesta se mete en las dos grandes internas electorales , con las ofertas de la derecha y el peronismo. En el primer caso, en tres cuadros distintos, arrasa el presidente Milei .

"Si finalmente los candidatos a presidente son los siguientes, ¿hoy a quién votaría?", pregunta Insights , y Milei se queda con el 75,8%. Lejísimos, se amontonan Patricia Bullrich (9,1%), Mauricio Macri (6,5%), Victoria Villarruel (5,9%) y hasta Marcos Galperín (0,5%), el empresario de Mercado Libre. Completa el 2,2% de "ns/nc".

Después, se enfrenta a Milei con sus dos inmediatos perseguidores y el Presidente los supera con mucha facilidad : 85% a 12% a Bullrich y 88% a 10% a Macri . En ambos casos, completan cifras marginales de indecisos.

Por último, hacen un ejercicio similar pero dentro del peronismo. Y allí, en dos cuadros, el que gana cómodo es Kicillof . Primero contra un par de rivales y luego en un mano a mano.

En la medición inicial, siempre de cara a la próxima presidencial, llega a 66,3% entre los encuestados bonaerenses, contra 26,7% de Sergio Massa, 1,1% de Sergio Uñac y 5,8% de "ns/nc". Luego, el gobernador casi repite porcentajes contra Massa (66,6% a 26,1%) y aumentan levemente los indecisos (7,3%).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín