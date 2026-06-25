Asumió Matzkin y Bullrich ya suma 12 diputados propios: quiénes son y cómo juegan en la interna del Gobierno

En medio de sus constantes idas y vueltas con el Gobierno, Patricia Bullrich tuvo motivos para sonreír este miércoles, con la confirmación como nuevo diputado de Martín Matzkin, un dirigente pampeano que le reporta desde la campaña de 2023 y que se convierte en el diputado número 12 del sector "patricio".

Tal como anticipó Clarín el viernes pasado, Matzkin reemplazará a Adrián Ravier , que asumió como portavoz de la Presidencia y dejó vacante su banca. Como tercero en la lista, siguiente hombre de la nómina, el lugar pasó a ser del funcionario pampeano, que se venía desempeñando como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad , hacia donde lo llevó Bullrich.

Su jura representa un respaldo fuerte para Bullrich dentro de la Cámara en la que, si bien no conduce, tiene mucha representación. Se especuló con que en su lugar podría haber ingresado Juan Pablo Patterer, un dirigente libertario pampeano con línea directa con Lule Menem que seguía en el orden de la lista, pero finalmente fue Matzkin, que surgió del peronismo pero que pasó luego a las filas del PRO.

Así, la ex ministra de Seguridad suma 12 diputados que le reportan directamente, la misma cantidad, por ejemplo, que los que tiene el PRO, y el doble de los que suma el radicalismo: sólo Provincias Unidas, además del peronismo, tienen mayor cantidad de legisladores en sus filas. Un número muy considerable, que resulta clave para La Libertad Avanza, adonde formalmente pertenecen.

La docena de alfiles que suma el bullrichismo en la Cámara baja le dan margen de negociación dentro del Gobierno en temas bien sensibles como por ejemplo una eventual interpelación a Manuel Adorni en el Congreso.

Hoy el oficialismo está totalmente alineado en Diputados, pero si la senadora, que ya lo ha hecho, modifica su postura en la Cámara alta y muestra fisuras respecto a la estrategia del partido, puede llegar a generar cortocircuitos también en la cámara contigua.

Los dos nombres centrales del bullrichismo en Diputados son Damián Arabia y Silvana Giudici , que la siguen desde sus tiempos en el PRO y representan los dirigentes de mayor confianza que hoy tiene allí. Ambos están claramente alineados al mileísmo, pero en los hechos siguen reportando a la ex ministra de Seguridad.

Felicitaciones amigo @MartinMatzkinLP va a ser un lujo compartir recinto con vos pic.twitter.com/8wdqbOnMMY

Arabia fue en sintonía con su jefa política cuando decidió anticipar su declaración jurada, a la espera entonces de que Manuel Adorni presentara la suya. Giudici, en tanto, criticó la movida que hizo el juez Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia, Juan Bautista-, cuando pidió a Casación que los magistrados revelaran sus contactos con fuentes periodísticas.

Sabrina Ajmechet, María González Estevarena, Carlos Almena, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Bongiovanni, Patricia Vázquez y Verónica Razzini son los otros nombres del bullrichismo clásico dentro de Diputados, todos parte de la estructura libertaria pero que puertas adentro le responden a la senadora.

Los ex "radicales con peluca" Mariano Campero y Luis Picat son los otros dos que le responden a Bullrich desde que se pasaron a las filas libertarias. Así, el número de "patricios" se eleva a 12, aunque hay algún optimista en la Cámara que plantea que esa suma puede trepar hasta 15 si se agrega algún aliado radical.

En paralelo a su crecimiento en representatividad en la Cámara baja, Bullrich también construye en el Senado, donde como jefa de bloque lidera una bancada de 21 dirigentes, si bien la mayoría son de origen o actualidad bien mileísta.

A excepción de Francisco Paoltroni o Luis Juez, y de ella misma, la mayoría de los senadores a los que citó Manuel Adorni fueron el martes a la jefatura de Gabinete y estuvieron en la foto de respaldo al funcionario que incluyó también a Karina Milei. Estuvo, por caso, Carmen Álvarez Rivero, ex PRO y cercana a Patricia, que no siguió la misma línea que la de su jefa política.

Bullrich, que ya reiteró varias veces que Adorni debe dar un paso al costado o el Gobierno echarlo de su cargo a partir de su delicada situación judicial, avisó desde la previa que no iba a ir porque tenía que ser parte de la reunión de Labor Parlamentaria .

A su salida de ese encuentro en el Congreso, la ex ministra tuvo un breve intercambio con la prensa en la que soltó una chicana. "Estuve acá porque alguien tenía que trabajar", dijo, poco antes de anticipar que se había cancelado la sesión informativa del 2 de julio en la que el jefe de Gabinete iba a dar su informe de gestión.

Minutos después, Adorni la contradijo con un posteo en X. "Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional", publicó.

Fuente: Clarín