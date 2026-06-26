Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada por su compañera de habitación en La Pampa

Una mujer resultó gravemente herida en medio de una pelea con su compañera de habitación en General Pico, provincia de La Pampa . Ambas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad y una pareja les había ofrecido alojamiento.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersencción de las calles 19 y 108. En horas de la tarde, vecinos alertaron sobre una situación de violencia dentro del domicilio, por lo que efectivos policiales y del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) se movilizaron hacia el lugar.

Al arribar, hallaron a una de las mujeres con lesiones en la zona de la nuca, por lo que se dispuso su inmediato traslado al Hospital Gobernador Centeno .

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Diario de La Pampa , los dueños de la vivienda les habían ofrecido alojamiento a las dos mujeres, debido a que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad.

La investigación comenzó con declaraciones confusas que apuntaban a la posible intervención de una tercera persona. Sin embargo, fuentes policiales aclararon que la principal hipótesis es la de una disputa entre las mujeres, quienes compartían temporalmente el mismo espacio dentro del predio.

Por otro lado, la agresora fue demorada por efectivos de la Comisaría Tercera de General Pico. Según se informó, permanece a disposición de la Justicia mientras se sustancian las actuaciones correspondientes y se intenta esclarecer cuál fue su grado de responsabilidad en el episodio.

La mujer hospitalizada permanece bajo estricta observación médica, mientras se evalúa la evolución de las lesiones sufridas. El parte médico inicial indica que su estado es grave, aunque estable , y que será sometida a estudios complementarios para descartar lesiones internas.

Desde hace dos semanas, una joven de 24 años se encuentra internada en terapia intensiva tras resultar gravemente herida durante una pelea que tuvo lugar a la salida de un boliche en San José , provincia de Entre Ríos . La agresión fue registrada por testigos. A pesar de los golpes, la víctima evoluciona favorablemente.

El hecho ocurrió un sábado por la mañana, en las inmediaciones de un local bailable ubicado sobre la esquina de las calles 9 de Julio y San Martín. Fuentes policiales detallaron que todo comenzó en el interior del boliche, donde dos mujeres protagonizaron una discusión que derivó en agresiones físicas.

Luego, ambas fueron expulsadas del local, aunque continuaron el enfrentamiento en la vía pública, en el que se golpearon y se agarraron de los pelos.

Segundos después, las involucradas cayeron al suelo y continuaron forcejeando. Tras varios segundos de tensión, lograron separarlas. Sin embargo, una de ellas quedó tirada sobre la calle sin poder levantarse.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, la víctima recibió un golpe cuando se encontraba en el suelo. Producto de la agresión, la joven de 24 años, oriunda de la localidad de Ubajay, fue trasladada de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de su estado, luego fue derivada al Hospital San Benjamín, en la ciudad de Colón, donde ingresó intubada y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de edema cerebral. De acuerdo con el informe médico policial, la paciente presentaba ingesta positiva de alcohol y ansiolíticos.

Fuente: Infobae