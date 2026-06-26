Condenan a prisión a un hombre en Catamarca por apuñalar a la perra de un vecino

El Juzgado Correccional N° 1 de Catamarca condenó a Juan Manuel Plaza a un mes de prisión efectiva por apuñalar a la perra de un vecino en el barrio 50 Viviendas Sur. La sentencia fue dictada tras un juicio oral por maltrato animal que incluyó testimonios, alegatos y revisión de pruebas.

De acuerdo con los registros judiciales, el hecho ocurrió el 1 de enero de 2022, alrededor de las 7 de la mañana. Plaza se acercó al domicilio de Claudio Pedraza, portando una cuchilla de cocina con una hoja de más de 20 centímetros , y atacó a la perra mestiza del vecino, causándole una herida grave en la mandíbula.

Durante el proceso, el acusado admitió haber cometido el ataque y pidió disculpas ante el tribunal. La audiencia final del juicio, que se llevó adelante esta semana, incluyó el alegato del Ministerio Público Fiscal a cargo de la doctora Cintia Romero, quien solicitó una pena de un mes y veinte días de prisión efectiva para Plaza.

Por su parte, la defensora oficial Paola González Pinto pidió el mínimo legal. Finalmente, el juez Marcelo Forner declaró culpable a Plaza por los delitos de daños y crueldad animal, y ordenó su detención y traslado al penal de Miraflores , además de restringirle la salida de la provincia sin autorización judicial hasta que la sentencia quede firme.

El Esquiú destacó que el fallo establece un precedente en la provincia para delitos de maltrato animal, resaltando que las víctimas en estos casos son reconocidas como “seres sintientes” . La sentencia fue archivada en la carátula de condena por ataque a animal y crueldad, y se suma a otros expedientes tramitados recientemente en el fuero correccional de Catamarca.

A lo largo del proceso, el expediente incluyó el testimonio del denunciante, Claudio Pedraza, así como la presentación de pruebas que acreditaron la secuencia de los hechos. La Justicia local ha comenzado a aplicar sanciones penales en casos de violencia y crueldad animal, marcando una tendencia en la protección de los derechos de los animales en la región.

En este contexto, otro episodio reciente en la provincia refuerza la tendencia de intervención judicial ante hechos graves de crueldad animal. En la ciudad de Fiambalá , departamento Tinogasta, la Justicia inició una investigación tras el hallazgo de perros muertos, mutilados y decapitados en distintos sectores de la localidad.

Las denuncias motivaron la intervención de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que dispuso un allanamiento, el secuestro de elementos de interés y la detención de un joven de 19 años , además de abrir actuaciones contra un menor de edad vinculado a los hechos.

La causa, que permanece en etapa de instrucción, generó conmoción e indignación en la comunidad local y entre organizaciones proteccionistas. Este caso, junto a la reciente condena a Plaza, muestra que Catamarca atraviesa un proceso de transformación en el abordaje penal del maltrato animal y evidencia la creciente reacción social y judicial ante estos delitos .

El marco legal argentino contempla la protección de los animales a través de la Ley 14.346 , que tipifica y sanciona los actos de maltrato y crueldad animal con penas de prisión e inhabilitación. En Catamarca, la legislación provincial refuerza estos principios, estableciendo sanciones adicionales como multas y arrestos para quienes vulneren los derechos de los animales.

En este marco, diversas agrupaciones y voluntarios, registrados oficialmente o en coordinación con municipios, llevan adelante campañas de esterilización, jornadas de adopción y actividades educativas en escuelas y espacios públicos. El objetivo es erradicar el maltrato, promover la tenencia responsable y sensibilizar a la población sobre la importancia del respeto a los animales. Estas iniciativas, sumadas al fortalecimiento de la legislación y la respuesta judicial, evidencian que la protección animal se ha convertido en un tema relevante en la agenda pública de Catamarca.

Fuente: Infobae